Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

termékvisszahívás

Ez a termék rákkeltő anyagokat tartalmaz – ne használja!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A TEDi áruházlánc egy népszerű konyhai termékét hívja vissza országosan. A hatóságok szerint a TEDi által forgalmazott eszköz használata súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet.
termékvisszahívás konyhai eszköz rákkeltő anyag veszély

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságok nyomon követik.

TEDi
A TEDi habkanál használata egészségkárosító lehet. Fotó: nkfh.gov.hu

Az érintett TEDi termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Habkanál
  • Vonalkód: 82019001001000000200
  • Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig
  • Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (pl: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, pl. papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

Kérjük, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja!

 

 

