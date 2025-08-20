Rántott tejbegríz? Senki sem tud ellenállni ennek az isteni desszertnek
26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
Kirántva minden finom, hát még a tejbegríz! Ha szereti az édes nyalánkságokat, de valami szokatlant szeretne a konyhaasztalra tenni, a következő receptet muszáj kipróbálnia. A tejbegríz igazi klasszikus, gyerekkorunk kedvence, sokan nem tudják, de mint szinte mindent, ezt is ki lehet rántani.
A tejbegríz mindenki kedvence, krémes, gyerekkorunk retró kedvence. De tudta, hogy a tejbegrízt ki is lehet rántani? A fahéjas porcukros változat garantáltan a hétvégi ebéd új kedvence lesz, a Ripost receptje egész biztosan hatalams sikert arat.
Hozzávalók a rántott tejbegrízhez:
500 ml tej
100 ml víz
7-8 evőkanál búzadara
1 csipet só
2-3 evőkanál cukor, vagy édesítő ( ízlés szerint )
1 csomag vaníliás cukor
panírhoz:
tojás
liszt
zsemlemorzsa
tetejére:
fahéj
cukor
tejföl
Elkészítés:
Öntse egy lábasba a tejet és a vizet, majd alacsony hőfokon kezdje melegíteni. Közben mehet bele a csipet só, a cukor és a vaníliás cukor.
Folyamatos kevergetés mellett főzze forrásig, majd adagolja hozzá apránként a búzadarát.
Ha besűrűsödött a tejbegríz, zárja el a tűzhelyet, de még keverjen rajta párat.
Ezután öntse egy tepsibe a tejbegrízt.
Ha teljesen kihűlt az étel, mehet a hűtőbe, dermedésig.
Késsel vágja kívánt méretűre a finomságot, majd panírozza be és bő olajban süsse aranybarnára.
Ízlés szerint forgathatja cukros fahéjba, vagy leöntheti tejfölös cukros fahéjjal és bogyós gyümölcsökkel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!