tejbegríz

Rántott tejbegríz? Senki sem tud ellenállni ennek az isteni desszertnek

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kirántva minden finom, hát még a tejbegríz! Ha szereti az édes nyalánkságokat, de valami szokatlant szeretne a konyhaasztalra tenni, a következő receptet muszáj kipróbálnia. A tejbegríz igazi klasszikus, gyerekkorunk kedvence, sokan nem tudják, de mint szinte mindent, ezt is ki lehet rántani.
tejbegrízfahéjasporcukrosrántott ételek

A tejbegríz mindenki kedvence, krémes, gyerekkorunk retró kedvence. De tudta, hogy a tejbegrízt ki is lehet rántani? A fahéjas porcukros változat garantáltan a hétvégi ebéd új kedvence lesz, a Ripost receptje egész biztosan hatalams sikert arat.

Rántott tejbegríz, fahéjas-cukros tejföllel
Fotó: Olvasói fotó / Ripost

Hozzávalók a rántott tejbegrízhez: 

  • 500 ml tej 
  • 100 ml víz 
  • 7-8 evőkanál búzadara 
  • 1 csipet só 
  • 2-3 evőkanál cukor, vagy édesítő ( ízlés szerint ) 
  • 1 csomag vaníliás cukor 
  • panírhoz: 
  • tojás 
  • liszt 
  • zsemlemorzsa 

tetejére: 

  • fahéj 
  • cukor 
  • tejföl 

Elkészítés: 

  1. Öntse egy lábasba a tejet és a vizet, majd alacsony hőfokon kezdje melegíteni. Közben mehet bele a csipet só, a cukor és a vaníliás cukor. 
  2. Folyamatos kevergetés mellett főzze forrásig, majd adagolja hozzá apránként a búzadarát. 
  3. Ha besűrűsödött a tejbegríz, zárja el a tűzhelyet, de még keverjen rajta párat. 
  4. Ezután öntse egy tepsibe a tejbegrízt. 
  5. Ha teljesen kihűlt az étel, mehet a hűtőbe, dermedésig. 
  6. Késsel vágja kívánt méretűre a finomságot, majd panírozza be és bő olajban süsse aranybarnára. 
  7. Ízlés szerint forgathatja cukros fahéjba, vagy leöntheti tejfölös cukros fahéjjal és bogyós gyümölcsökkel. 

 

