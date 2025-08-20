Rántott tejbegríz? Senki sem tud ellenállni ennek az isteni desszertnek

Kirántva minden finom, hát még a tejbegríz! Ha szereti az édes nyalánkságokat, de valami szokatlant szeretne a konyhaasztalra tenni, a következő receptet muszáj kipróbálnia. A tejbegríz igazi klasszikus, gyerekkorunk kedvence, sokan nem tudják, de mint szinte mindent, ezt is ki lehet rántani.

A tejbegríz mindenki kedvence, krémes, gyerekkorunk retró kedvence. De tudta, hogy a tejbegrízt ki is lehet rántani? A fahéjas porcukros változat garantáltan a hétvégi ebéd új kedvence lesz, a Ripost receptje egész biztosan hatalams sikert arat. Rántott tejbegríz, fahéjas-cukros tejföllel

Fotó: Olvasói fotó / Ripost Hozzávalók a rántott tejbegrízhez: 500 ml tej

100 ml víz

7-8 evőkanál búzadara

1 csipet só

2-3 evőkanál cukor, vagy édesítő ( ízlés szerint )

1 csomag vaníliás cukor

panírhoz:

tojás

liszt

zsemlemorzsa tetejére: fahéj

cukor

tejföl Elkészítés: Öntse egy lábasba a tejet és a vizet, majd alacsony hőfokon kezdje melegíteni. Közben mehet bele a csipet só, a cukor és a vaníliás cukor. Folyamatos kevergetés mellett főzze forrásig, majd adagolja hozzá apránként a búzadarát. Ha besűrűsödött a tejbegríz, zárja el a tűzhelyet, de még keverjen rajta párat. Ezután öntse egy tepsibe a tejbegrízt. Ha teljesen kihűlt az étel, mehet a hűtőbe, dermedésig. Késsel vágja kívánt méretűre a finomságot, majd panírozza be és bő olajban süsse aranybarnára. Ízlés szerint forgathatja cukros fahéjba, vagy leöntheti tejfölös cukros fahéjjal és bogyós gyümölcsökkel.

