Elhagyatottan, üresen kong a régkor egyik legimpozánsabb termálfürdője

A Galambok határában fekvő Castrum termálfürdő hosszú éveken át igazi gyöngyszeme volt a környéknek. Erdővel övezett, csendes patakparti fekvése és a kempingezési lehetőségek miatt sokan választották pihenésük helyszínéül. A termálfürdő egykor 9,2 pontos értékelést is kapott egy szállásfoglaló oldalon, ami jól mutatja, mennyire szerették a vendégek.

Bezárt a zalai termálfürdő - 2027-re várható az újranyitás (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A ZAOL információi szerint Google-értékelésekben olvasható visszajelzések is ezt erősítik: a vendégek kiemelték a tiszta közös helyiségeket, a hangulatos wellness részleget és a barátságos személyzetet. A pezsgőfürdő, a meleg vizes medencék és a nyugodt környezet sokak számára felejthetetlen élményt nyújtott.

Termálfürdő: vajon lesz újranyitás?

A Facebook-poszt megjelenése után a termálfürdő tulajdonosa jelezte: bár jelenleg zárva tart, a tervek szerint 2027-ben ismét megnyitja kapuit. Addig azonban a látogatóknak várniuk kell, hiszen a medencék most üresen állnak, a kemping és a panzió is csendes.

Ez a hír reményt ad mindazoknak, akik nosztalgiával gondolnak vissza a zalai fürdő nyújtotta élményekre. A környék lakói és a turisták is várják, hogy a hely újra a pihenés és feltöltődés színtere lehessen.

Mitől volt különleges a zalai termálfürdő? A vendégek szerint a legnagyobb vonzereje az volt, hogy egyszerre kínált nyugodt környezetet, természetközeli élményt és minőségi szolgáltatásokat. A hatalmas fák árnyékában elhelyezkedő kemping, a tisztán tartott medencék és a családias hangulat mind hozzájárult ahhoz, hogy a Castrum termálfürdő sokak kedvencévé vált.

További fürdők nyitva tartásáról, illetve jegyárakról korábbi cikkünkből tájékozódhat.