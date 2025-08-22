Hírlevél

Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Müller

Vigyázat! Ha megvette ezt a terméket, semmiképp se használja!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy népszerű tusfürdő bizonyos tételeit biztonsági okokból visszahívják Magyarországon. A termékeket azonnal levették a polcokról, a vásárlók pedig bármely üzletben visszavihetik és visszakapják a vételárat. Mutatjuk a termékvisszahívás részleteit
A fogyasztók védelme érdekében a Kneipp visszahívja az Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 ml, EAN 4008233114781) terméket. A termékvisszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon. A tételkód a tubus tetején található.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás a Müllerben 
Fotó: Müller

Az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását a Müllerrel szoros együttműködésben azonnal leállítottuk.

A szokásos minőségellenőrzés során a megnevezett tételekben Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki.

 Egészségügyi problémákkal nem küzdő emberek számára a termék használata nagyrészt kockázatmentes. Legyengült immunrendszerű személyeknél fertőzés léphet fel. A terméket ezért nem szabad tovább használni. A termék bármely Müller áruházban visszaváltható. A befizetett összeg a megfelelő számla bemutatása nélkül visszatérítésre kerül.
