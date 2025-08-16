Hírlevél

tévé

Amit a tévégyártók sosem mondanának el, pedig nem árt tudni – szerelő árulta el az igazságot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egyre több tévé megy tönkre pár év használat után, és a vásárlók gyakran tehetetlenül állnak a probléma előtt. Egy debreceni szerelő szerint a gyártók szándékosan rövidítik meg a tévék élettartamát, hogy minél gyakrabban cseréljük azokat.
A tévék ma már jóval hamarabb meghibásodnak, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és ennek oka nem csak a technológiai fejlődésben keresendő. Egy debreceni szerelő szerint a gyártók szándékosan úgy tervezik a készülékeket, hogy minél rövidebb élettartamúak legyenek, ezzel ösztönözve a vásárlókat az újabb és újabb tévék beszerzésére – írja a Haon

Fotó: Unsplash

A régi tévék akár 10–15 évig is működtek egyetlen javítással, ma viszont a modern készülékeknél gyakran a teljes alaplap cseréjére van szükség egy apró hiba miatt, ami sokszor a tévé új árának a felébe kerül

– mondta a tapasztalt szerelő, hozzátéve, hogy 

a kínai alkatrészek miatt a márkák közötti különbség szinte eltűnt: a legtöbb tévé ugyanolyan belső alkatrészekkel készül, csak a logó más. 

A szerelő tapasztalatai szerint az új generációs tévék sokszor szinte szétszedhetetlenek, az alkatrészekhez nem lehet hozzáférni, a kapcsolási rajzok megszűntek, ezért a javításuk egyre nehezebb és drágább. Ez pedig egyre több háztartásban azt eredményezi, hogy a tévét nem érdemes megjavítani, így a készülék megy a kukába. 

 

