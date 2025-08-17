Hírlevél

tihanyi visszhang

Egykor 16 szótagot ismételt vissza, ma már csak legenda a tihanyi visszhang

Tihany neve hallatán sokaknak a levendula, az apátság, vagy épp a Balaton látványa jut eszébe ma már. Ám volt idő, amikor a félsziget legnagyobb vonzereje a természet egyik különös játéka volt: a Tihanyi visszhang. Ma már csak legendák és archívumok őrzik ennek a különleges jelenségnek az emlékét.
A Tihanyi-félsziget valaha híres visszhangja évszázadokon át vonzotta a látogatókat.

Tihany, 2025. május 9. A felújított tihanyi bencés apátság az átadás napján, 2025. május 9-én. MTI/Máthé Zoltán
A tihanyi apátság épülete
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Az apátság előtti domboldalról kiáltva a hang tisztán és hosszan visszaverődött, olykor akár 16 szótagot is visszaadva. 

A jelenség azonban a 20. század elejétől fokozatosan gyengült, majd szinte teljesen eltűnt. Szakértők szerint ennek hátterében több tényező áll: a növényzet sűrűsödése, a környék beépítése, a templom vakolatának módosítása, valamint a modern zajszennyezés együttesen tették lehetetlenné a visszhang kialakulását – írja a Veol.

Eltűnt a Tihanyi visszhang

Bár idővel próbálkoztak a visszahozásával – például kilátók építésével vagy egy „visszhangember” alkalmazásával –, a természetes hatás nem tért vissza. A visszhanghoz egy legenda is kapcsolódik: egy aranyhajú tündér büntetésként kapta az „örök visszakiáltást” Balaton haragjától. Ma már csak a Visszhang-domb neve és ez a történet emlékeztet a különös csodára, amely Tihany egyik legszebb, de mára elnémult öröksége lett.

 

