Nem kell kiabálnia vagy fenyegetően viselkednie ahhoz, hogy mások tiszteletét és elismerését kivívja. Néhány jól megválasztott mondat segíthet abban, hogy hatékonyabban kommunikáljon, és azonnal elnyerje a másik fél bizalmát – tanácsolja a Focus.de.

Hat mondat, amelyekkel azonnal megnyerheti mások bizalmát és tiszteletét

Fotó: Unsplash

Sokszor előfordul, hogy mások éppen heves beszélgetést vagy vitát folytatnak, és úgy érezzük, nincs beleszólásunk a dolgokba. Ilyenkor nem segít, ha hangoskodunk vagy fenyegetőzünk – legyen szó a munkahelyről, barátokról vagy a családról. A tisztelet és az elismerés kivívása inkább a tudatos kommunikáció kérdése.

Azok, akik másokkal tisztelettel és nyugalommal beszélnek, könnyebben kapnak vissza tiszteletet is, erre minden vita folyamán figyeljünk.

Keressük meg együtt a megoldást.

A problémák elodázása vagy egyedül megoldása nem célravezető. Ha együtt keressük a megoldást, csapattagként működünk, akkor a többiek is látják, hogy megbízható és segítőkész partnerek vagyunk.

Mondj kicsit több információt kérlek, hogy reálisan megítélhessem a helyzetet.

Ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket! Ha először a tényekre koncentrálunk, és minden szempontot mérlegelünk, a beszélgetőtársunk látja, hogy nem kapkodunk, ami professzionalizmust sugall.

Kiállok a véleményem mellett.

Ez nem mindig könnyű, de ha vállaljuk a saját álláspontunkat, belső erőről és önbizalomról teszünk tanúbizonyságot. Mindezt azonban tisztelettel tegyük, ez nem jelenti ugyanis, hogy mások véleménye téves lenne.

„Ezt megcsinálom …-ig.”

A spontaneitás néha káoszt okozhat, főleg, ha mások számítanak ránk. A reális határidők kitűzése és azok betartása viszont megbízhatóságot sugall.

„Én másképp látom, mert …”

Mindig lehetnek eltérő vélemények. Ha megfelelő indoklással – tisztelettel – kommunikáljuk álláspontunkat, a másik fél látja, hogy átgondolt érveink vannak, és képesek vagyunk reflektálni saját nézőpontunkra. Ez a tisztelet jele a másik felé is

„Köszönöm az észrevételt, átgondolom.”

Kritikát hallani sosem könnyű. Ha köszönettel fogadjuk, és ígérjük, hogy nyugodtan átgondoljuk, nemcsak saját magunknak adunk teret, hanem jelezzük a másiknak, hogy tisztelettel kezeljük a beszélgetést.