Sopronkőhida árnyai – a börtön, ahonnan senki sem szökhetett meg

A sopronkőhidai börtön a 80-as években egy külön világ volt, amelyet szigor, félelem és titkok szőtte át. A szocialista Magyarország légköre a falakon belül is érezhető volt: rabok százai éltek elszigetelve, miközben minden lépésüket figyelték - idézi fel a Kisalföld. A falak mögött mindig akadtak történetek, amelyek soha nem kerültek az újságok címlapjára. Egy rab szökést tervezett, más tiltott tárgyakat próbált bejuttatni – volt, hogy cigaretta, máskor egy apró kés csempésződött be. Mindez azért is különösen érdekes, mert a Sopronkőhidai börtön a 80-as években szinte bevehetetlen erődnek számított.

Sopronkőhida a szigoráról volt híres, mégis volt, aki szökni próbált

Fotó: Unsplash

A kíváncsi szemek elől sok minden rejtve maradt, de néha a nyilvánosság is bepillanthatott a falak közé. Erről tanúskodik például a börtönlátogatás Sopronkőhidán, ahol máig megdöbbenti a látogatókat a zárt világ hangulata.

A rabok nemcsak dolgoztak, hanem állandóan küzdöttek az unalommal és a feszültséggel. Egyesek a munkaterápiát menekülésnek élték meg, mások a fegyelem miatt érezték elviselhetetlennek az életet. Fogvatartottak vallomásai mesélnek arról, hogyan próbálták túlélni a hosszú éveket: volt, aki naplóírással, más apró rajzok készítésével tartotta meg józan eszét.

Egy szökési kísérletet érdemes felidézni: a szóbeszéd szerint egyszer egy rab hónapokon át készült a műveletre. A műhelyben dolgozva apránként szerszámokat szerzett, és a cellája falában kezdett bontani egy titkos járatot.

A tervet állítólag majdnem siker koronázta – már csak néhány tégla választotta el a külvilágtól –, amikor egy figyelmes őr felfedezte a gyanús zajokat. A megbontott falat azóta is sokan megmutatják a látogatóknak.

A közelmúltban készült fotósorozatban megnyíltak a cellák ajtajai, és a látogatók átélhették, milyen érzés a börtön folyosóján végigsétálni. A Kisalföld archívumában galéria is található a 80-as évekből származó életképekkel, ahol megelevenednek a kor hétköznapjai – a rideg folyosók, a közös étkezők, és a szigorú fegyelemre utaló apró részletek.