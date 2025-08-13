Magyar mérnökök titkos fegyverétől retteghetnek a terroristák

A Békés vármegyei mérnökök olyan titkos fegyvert fejlesztettek, amely első ránézésre csupán egy ártalmatlan virágládának tűnik, ám valójában képes megakadályozni azokat a terrortámadásokat, amely során az elkövetők a tömegbe hajtanának – írja a Beol.

A 2016-os nizzai terrortámadás helyszíne. Békés vármegyei mérnökök titkos fegyvert fejlesztettek ki, ami megállíthatja a terroristákat

Fotó: ANDREAS GEBERT / DPA

A titkos fegyver elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara különdíját, és új szintre emelheti a városi biztonságot.

A „kamionfogó” virágláda első látásra egyszerű kültéri dekoráció, ám belül olyan hatásnövelő mechanizmust rejt, amely ütközéskor aktiválódik. Ha egy jármű nagy sebességgel nekihajt, a szerkezet a burkolathoz rögzül, és alakváltozásával beékelődik a jármű elejébe, drasztikusan lelassítva azt.

A mérnökcsapat tagjai – köztük gépészmérnök, konstruktőr és robbantástechnikai szakember – kifejezetten arra törekedtek, hogy a megoldás ne keltsen félelmet, ugyanakkor alkalmas legyen akár ideiglenes rendezvények védelmére is.

