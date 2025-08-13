Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna támogatását erősítette meg a háborúpárti Európa

Magyar mérnökök titkos fegyverétől retteghetnek a terroristák

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A békési mérnökök olyan megoldást alkottak, amely első ránézésre egy hétköznapi virágládának tűnik, de valójában életeket menthet. Ez a különleges fejlesztés valóságos titkos fegyver a terrortámadások ellen, ráadásul észrevétlenül illeszkedik bármilyen városi környezetbe.
A Békés vármegyei mérnökök olyan titkos fegyvert fejlesztettek, amely első ránézésre csupán egy ártalmatlan virágládának tűnik, ám valójában képes megakadályozni azokat a terrortámadásokat, amely során az elkövetők a tömegbe hajtanának – írja a Beol.

A 2016-os nizzai terrortámadás helyszíne. Békés vármegyei mérnökök titkos fegyvert fejlesztettek ki, ami megállíthatja a terroristákat.
A 2016-os nizzai terrortámadás helyszíne. Békés vármegyei mérnökök titkos fegyvert fejlesztettek ki, ami megállíthatja a terroristákat
Fotó: ANDREAS GEBERT / DPA

A titkos fegyver elnyerte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara különdíját, és új szintre emelheti a városi biztonságot. 

A „kamionfogó” virágláda első látásra egyszerű kültéri dekoráció, ám belül olyan hatásnövelő mechanizmust rejt, amely ütközéskor aktiválódik. Ha egy jármű nagy sebességgel nekihajt, a szerkezet a burkolathoz rögzül, és alakváltozásával beékelődik a jármű elejébe, drasztikusan lelassítva azt. 

A mérnökcsapat tagjai – köztük gépészmérnök, konstruktőr és robbantástechnikai szakember – kifejezetten arra törekedtek, hogy a megoldás ne keltsen félelmet, ugyanakkor alkalmas legyen akár ideiglenes rendezvények védelmére is. 

A világot megváltoztató fejlesztés kulisszatitkairól a Beol oldala számolt be

 

