Nem akármilyen privát fotóval jelentkezett Tolvai Reni

Szívhez szóló bejegyzéssel jelentkezett Tolvai Reni. Az énekesnő általában valamilyen szexi képpel örvendezteti meg rajongóit, most azonban másról van szó − írja a Bors.

Legutóbbi bejegyzése alapján a napokban ünnepelte Tolvai Reni édesanyja a hatvanadik születésnapját. A jeles alkalom "magának követelt egy anya-lánya találkozást". Ünneplésben nem volt hiány: ha a képeknek lehet hinni, nem csak tortát fogyasztottak a nagy nap alkalmából, de ebédelni is elvitte édesanyját az énekesnő.