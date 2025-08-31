Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nézze meg Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgólját az Arsenal ellen!

édesanya

Nem akármilyen privát fotóval jelentkezett Tolvai Reni

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közös fotókon az anya-lánya kettős. Az apropó, hogy Tolvai Reni édesanyja kerek évfordulót ünnepelt – írta a Bors.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyaTolvaireniénekesnőTolvai Reni

Szívhez szóló bejegyzéssel jelentkezett Tolvai Reni. Az énekesnő általában valamilyen szexi képpel örvendezteti meg rajongóit, most azonban másról van szó − írja a Bors.

Legutóbbi bejegyzése alapján a napokban ünnepelte Tolvai Reni édesanyja a hatvanadik születésnapját. A jeles alkalom "magának követelt egy anya-lánya találkozást". Ünneplésben nem volt hiány: ha a képeknek lehet hinni, nem csak tortát fogyasztottak a nagy nap alkalmából, de ebédelni is elvitte édesanyját az énekesnő. 

Tolvai Reni anyukája egyébként minden alkalommal lenyűgözi a netezőket fiatalos megjelenésével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!