Budapest

Ezek a tolvajok legkedveltebb márkái, ha ilyen autója van, jobb, ha vigyáz!

Magyarországon egyre több autó tűnik el, és nem csak a luxusmodellek vannak veszélyben. Az autótolvajok kedvenc célpontja ma már sokkal inkább a hétköznapi, népszerű autótípusok közül kerül ki.
Budapestautótolvajalkatrészstatisztika

Az autólopások száma évről évre növekszik, és a statisztikák szerint nem a sportkocsik, vagy drága terepjárók a leggyakoribb célpontok. A tolvajok elsősorban olyan autókat keresnek, amelyekből sok fut az utakon, és amelyek alkatrészei könnyen értékesíthetők – írja a Teol. 

Ezek a tolvajok legkedveltebb márkái, ha ilyen autója van, jobb, ha vigyáz! 
Fotó: Unsplash

A legfrissebb adatok szerint az Opel vezeti az ellopott autók listáját, szorosan mögötte a Suzuki és a Ford áll. A negyedik helyen a Volkswagen, az ötödiken pedig a Mercedes-Benz szerepel.  

Továbbra is Budapest az autótolvajok kedvenc városa

Budapest vezeti a lopási statisztikákat, de a második helyen már Gyöngyös, a harmadikon pedig Győr áll. De Eger, Kecskemét és Vác is felkerült az autótolvajok kedvenc városai közé. 

 

