Az autólopások száma évről évre növekszik, és a statisztikák szerint nem a sportkocsik, vagy drága terepjárók a leggyakoribb célpontok. A tolvajok elsősorban olyan autókat keresnek, amelyekből sok fut az utakon, és amelyek alkatrészei könnyen értékesíthetők – írja a Teol.

Ezek a tolvajok legkedveltebb márkái, ha ilyen autója van, jobb, ha vigyáz!

Fotó: Unsplash

A legfrissebb adatok szerint az Opel vezeti az ellopott autók listáját, szorosan mögötte a Suzuki és a Ford áll. A negyedik helyen a Volkswagen, az ötödiken pedig a Mercedes-Benz szerepel.

Továbbra is Budapest az autótolvajok kedvenc városa

Budapest vezeti a lopási statisztikákat, de a második helyen már Gyöngyös, a harmadikon pedig Győr áll. De Eger, Kecskemét és Vác is felkerült az autótolvajok kedvenc városai közé.