Megható vallomás: a TV2 sztárja őszintén mesélt az esküvőjéről

Az ünnepség után a fiatal pár és családtagjaik közösen ebédeltek, majd egy baráti hangulatú kerti partival zárták a napot. Tóth Dávid elmondta három hét múlva Budapesten templomi esküvőn is megerősítik fogadalmukat, amelyet egy 150 fős, nagy hangulatú lagzi követ majd. A közös szervezés és a baráti összejövetelek iránti szeretetük garancia arra, hogy felejthetetlen ünneplésben lesz részük - írja a Bors.

Tóth Dávid életének legfontosabb napját a családja mellett élte át. Fotó: Bors / Tóth Dávid

Velence különleges szerepet tölt be Tóth Dávid életében

A polgári esküvő helyszínének Velencét választották, ami nem véletlen döntés volt. Tóth Dávid itt nőtt fel, és szülei, akik immár negyven éve élnek boldog házasságban, a mai napig a városban élnek. A sportoló számára ezért természetes volt, hogy élete egyik legfontosabb pillanatát szülővárosában élje át. Az ünnepség ugyan nem volt nagy felhajtással járó esemény, de a helyszín családi kötődései különösen meghitté tették a pillanatot.