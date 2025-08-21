Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Tóth Dávid

Megható vallomás: a TV2 sztárja őszintén mesélt az esküvőjéről

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A korábbi válogatott kajakozó és világbajnok életének egyik legfontosabb pillanatához érkezett. Tóth Dávid most új szerepben mutatkozott meg, hiszen életét hivatalosan is összekötötte szerelmével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tóth DávidVelenceesküvő

Az ünnepség után a fiatal pár és családtagjaik közösen ebédeltek, majd egy baráti hangulatú kerti partival zárták a napot. Tóth Dávid elmondta három hét múlva Budapesten templomi esküvőn is megerősítik fogadalmukat, amelyet egy 150 fős, nagy hangulatú lagzi követ majd. A közös szervezés és a baráti összejövetelek iránti szeretetük garancia arra, hogy felejthetetlen ünneplésben lesz részük - írja a Bors.

Tóth Dávid
Tóth Dávid életének legfontosabb napját a családja mellett élte át. Fotó: Bors / Tóth Dávid

Velence különleges szerepet tölt be Tóth Dávid életében

A polgári esküvő helyszínének Velencét választották, ami nem véletlen döntés volt. Tóth Dávid itt nőtt fel, és szülei, akik immár negyven éve élnek boldog házasságban, a mai napig a városban élnek. A sportoló számára ezért természetes volt, hogy élete egyik legfontosabb pillanatát szülővárosában élje át. Az ünnepség ugyan nem volt nagy felhajtással járó esemény, de a helyszín családi kötődései különösen meghitté tették a pillanatot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!