Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Szépréthy Roli

Váratlan helyről érte támadás Tóth Gabit

Már zajlanak a Megasztár 8. évadának forgatásai. A megújult zsűri egyik legnagyobb sztárja Tóth Gabi. Az új műsorvezető, Szépréthy Roli azonban már a felvételek elején odaszúrt neki – méghozzá nem is akárhogyan.
Szépréthy RoliMegasztártműsorvezetőTóth Gabizsűri

A Bors munkatársa a forgatáson kapta mikrofonvégre Rolit, aki nem rejtette véka alá, hogy néha másképp döntene, mint Tóth Gabi. 

Tóth Gabi
Ismét beszóltak Tóth Gabinak
Fotó: Bánkúti Sándor  / hot! magazin

Csípős megjegyzés Tóth Gabinak

Volt olyan, hogy Tóth Gabi továbbjuttatott egy versenyzőt, akit szerintem nem kellett volna. De ki vagyok én, hogy megregulázzak egy Tóth Gabit… zeneileg legalábbis. Más téren lehet, hogy meg tudnám!

– mondta nevetve, nem kis derültséget keltve a stábtagok között.

Roli szerint a zsűri helyzete sokkal nehezebb, mint a műsorvezetőké: 

Érzelmileg annyira felfokozott minden pillanat, hogy erre nem lehet felkészülni. Látni, ahogy emberek álmai beteljesülnek, vagy éppen összetörnek – néha én is elérzékenyülök.

Megosztó személyiség – és büszke rá

Szépréthy Roli tisztában van vele, hogy harsány, szókimondó stílusa miatt sokan nem kedvelik, de ezen nem akar alapjaiban változtatni. „Megértem a negatív kommenteket, de azért dolgozom, hogy többen lássák bennem a szerethető oldalt. Nem fogok hazudni: rosszul esik, ha támadnak, de nem fogom feladni önmagam.”

A fiatal műsorvezető úgy érzi, a kamerák előtt egyszerűen előjön belőle az a „nagyszájú” énje, ami miatt néha odaszúr másoknak – köztük akár egy Tóth Gabinak is.

 Ami a szívemen, az a számon. Szerintem ezzel nincs baj, mindenki legyen önmaga.

 

 

