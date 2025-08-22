Trump baráti, de markáns üzenetet küldött Orbán Viktornak

Hírlevél

Orbán Viktor üzenetet írt Donald Trumpnak a barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt. Mutatjuk Trump kézzel írt válaszát.
TrumpdróntámadásPutyinkőolajvezetékSzlovákiaMagyarország

Öt nappal ezelőtt, közvetlenül a történelmi Trump–Putyin találkozó előtt Alaszkában, Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az Oroszországban található Barátság (Druzhba) kőolajvezetéken. Ez a vezeték látja el Magyarországot és Szlovákiát, két olyan országot, amelyeknek nincs más lehetőségük nyersolaj importálására. Magyarország villamos energiával és üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, cserébe ők lebombázzák a vezetéket, amely minket ellát. Nagyon barátságtalan lépés! Sok sikert kívánunk Trump elnöknek békét célzó törekvéseihez!" – írta Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték megtámadásáról Trumpnak. 

Üzenetére egy kézzel írt választ kapott Donald Trumpról, melyben ez állt: 

Viktor – Nem örülök ennek. Nagyon dühös vagyok miatta. Mondd el Szlovákiának. Te nagyszerű barátom vagy.

az üzenetet annyival zárta, hogy Donald. 

Trump kézzel írt válasza

Trump üzenetének előzményei

Augusztus 18-án Ukrajna megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Majd pár nappal később, augusztus 21-én este ismételten, rövid időn belül már harmadszor érte támadás a vezetéket.

 

