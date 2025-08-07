Trump-Putyin-találkozó jöhet – A Fidesz szerint ez kell a háború lezárásához

Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan találkozhatnak. Fotó: AFP

Menczer Tamás emlékeztetett: a hírek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik, akár már a jövő héten. A találkozásuk a béke feltétele, amerikai-orosz megállapodás kell – hangsúlyozta. Orbán Viktor kormányfő korábbi szavait idézve Menczer Tamás azt mondta: Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is.

Reméljük, sikerül. A legjobb esélyünk a békére Donald Trump

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Mint korábban beszámoltunk róla, Fehér Ház hivatalosan is közölte: Donald Trump csak akkor hajlandó találkozni Vlagyimir Putyinnal, ha az orosz elnök előbb tárgyal Volodimir Zelenszkijjel. A New York Post szerint ez a követelmény lehet annak az amerikai diplomáciai stratégiának a része, amely a háttérben már hónapok óta készül. A legnagyobb lengyel portálok úgy tudják, hogy a megállapodás feltételei között szerepelhet egy időzített tűzszüneti terv, illetve egy újabb, nem nyilvános csatorna megnyitása a háborús felek között.

