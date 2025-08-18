Trump már dörzsöli a tenyerét: házhoz megy a pofonért Zelenszkij és von der Leyen

Ahelyett, hogy a háború befejezéséért könyörögnének, az európai liberális fősodor még mindig fakardokkal akar oroszokat halomra ölni egy virtuális valóságban. Minden nap egyre borzasztóbb helyzetben vannak az ukránok, ám a realitásérzék továbbra sem tartozik Európa szánalmas vezetőinek legerősebb fegyverei közé. Konkrétan semmilyen fegyverük nincs, csak a naponta világba sikoltó cérnavékony hangjuk, amikor üres fenyegetésekkel terhelik azokat, akik helyükön kezelik őket. Mert Európa gyenge, szánalmas az az ugrándozás, amivel Zelenszkij diktatórikus rezsimjét éltetik, miközben napról napra rosszabb a fronthelyzet az ukránok szempontjából. Trump és Putyin azonban nagyon is a valóságban él.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin; Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump és Putyin tudja, hogy mit csinál, Európa nem

A hályog azonban nem hull le a szemekről, ha már hülyék vagyunk, be ne valljuk, gondolhatják, menjünk végig az úton, aztán csak lesz valami. Európával ellentétben azonban Donald Trump és Vlagyimir Putyin gondolkodik is, és a saját érdekeiket kőkeményen szem előtt tartják és abból semmit sem engednek. Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff áttörésről beszélt Putyin és Trump alaszkai tárgyalását követően. Lehet, hogy ők ketten valamit már kifőztek, esetleg megállapodtak a háború befejezését illetően?

Ezt nemsokára megtudjuk, ám abban már most biztosak lehetünk, hogy a szánalmas brigád közös kirándulása nem lesz egy sétagalopp, Zelenszkijnek már most megüzente a Fehér Ház, hogy öltözzön fel tisztességesen, vegyen fel öltönyt. Arra se vehetünk mérget, hogy Trump kifejezetten örülni fog, hogy néhányan bekérezkednek az utazók közé, akik egy „lécci, hadd jöjjek én is” keretében sóvárognak arra, hogy néhány naiv emberrel még elhitessék, hogy van politikai súlyuk. Von der Leyen, Keir Starmer és a többi félnótás hiába igyekszik, talán nekik lenne a legjobb, ha most otthon maradnának, mert lehet hülyének lenni, de jobb, ha nem hirdetik, mert ez már mindenkinek kellemetlen, csak nekik nem. Nem értik és nem fogják fel a realitást, magukat áltatják, és még jó képet is vágnak ahhoz, hogy egy világ röhög rajtuk. Valószínűleg pártfogoltjuk, Zelenszkij is.