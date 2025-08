Csomagolt veszély: a bolti ételek és a tüdőrák közötti megdöbbentő kapcsolat

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan termékek, amelyek ipari adalékanyagokat, mesterséges ízfokozókat, tartósítószereket vagy színezékeket tartalmaznak – olyan összetevőket, amelyeket otthoni konyhában ritkán vagy soha nem használnánk. Ilyenek például az üdítők, chipsek, előre csomagolt levesek, panírozott húskészítmények vagy fagylaltok. A Thorax című tudományos folyóiratban megjelent új kutatás szerint az ilyen élelmiszerek túlzott fogyasztása 41%-kal növeli a tüdőrák kockázatát azokhoz képest, akik ritkán esznek ilyet – még akkor is, ha figyelembe vesszük a dohányzást, mint fő kockázati tényezőt – írja az Edition cikke.

Amit megeszel, az megbetegíthet – így növeli a tüdőrák kockázatát az ultrafeldolgozott étel.

Fotó: Unsplash

Miért veszélyesek az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

A kutatók szerint az ipari élelmiszer-feldolgozás megváltoztatja az élelmiszerek szerkezetét, csökkentve azok tápértékét, miközben potenciálisan káros anyagokat is létrehozhat, mint például az akrolein, amely a magas hőmérsékleten történő zsiradékban sütés során is keletkezhet. Emellett a csomagolóanyagokból származó vegyi anyagok is hozzájárulhatnak az egészségkárosodáshoz.

Tüdőrák nem csak dohányosoknak?

A tüdőrák elsősorban a dohányzással hozható összefüggésbe, de az új kutatás szerint még azoknál is kimutatható a megnövekedett kockázat, akik soha nem dohányoztak. Ez azt jelenti, hogy a táplálkozás is jelentős szerepet játszhat a betegség kialakulásában.

Ultrafeldolgozott élelmiszerek helyett természetes alternatívák

Fotó: Unsplash

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy törekedjünk a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek fogyasztására. Ide tartoznak a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, olajos magvak és természetes forrásból származó élelmiszerek. Ezek javítják a bélflórát, csökkentik a gyulladásokat, erősítik az immunrendszert, és ezzel megelőzhetik a rákos sejtek kialakulását.

A változtatás kulcsa az apró lépésekben rejlik: érdemes például elkezdeni ellenőrizni az élelmiszerek összetevőit, kerülni a hosszú, mesterséges anyagokkal teli listákat, és fokozatosan bevezetni az „igazi”, természetes ételeket az étrendbe.