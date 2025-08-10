Fizethet feleannyit is, csak tartsa be a szabályokat!

A turisztikai idénymunka csak meghatározott tevékenységekre és idényidőszakokra alkalmazható, ezért a munkáltatóknak érdemes tisztában lenniük a feltételekkel. Sokan nem tudják, hogy nagy különbség van az alkalmi munka és a turisztikai idénymunka közteherében. Február 1-jétől előbbi napi 4 400 forintba, utóbbi csupán 2 200 forintba kerül a munkáltatónak. A szabályok megszegése azonban komoly következményekkel járhat – írja a Teol.hu.

Szigorú szabályok, de feleannyi közteher a turisztikai idénymunka alkalmazásánál (illusztráció) Fotó: Geri Art/pexels

Feleannyi közteher, de szigorúbb szabályok a turisztikai idénymunka során

Nem mindegy, hogy a munkáltató alkalmi munkavállalót vagy turisztikai idénymunkást jelent be. Az alkalmi munka közterhe február 1-jétől napi 4 400 forint, míg a turisztikai idénymunkáé csak 2 200 forint. Ez jelentős megtakarítás lehet, de csak akkor, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályoknak.

A turisztikai idénymunka kizárólag kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatást nyújtó munkáltatónál és idényjellegű munkára alkalmazható. A szabályok szerint ilyen szolgáltatásnak minősül az idegenvezetői, szálláshely-szolgáltatási, tartós szálláshasználati, lovas szolgáltatói, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Idényjellegű munka az, amely a szolgáltatás természete miatt az év meghatározott időszakához kötődik.

Nyáron például a kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetők esetében ez a feltétel teljesül, viszont a tevékenység nem minősül kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak.

Ők ezért nem alkalmazhatnak turisztikai idénymunkást, csak alkalmi munkavállalót vagy határozott idejű szerződéses munkaerőt.

Az egész évben működő szállodák helyzete összetettebb: a tevékenységi feltétel teljesül, de az idényjelleg fennállását minden körülmény alapján külön vizsgálják a hatóságok. A revizorok a turisztikai idénymunka alkalmazását kiemelten ellenőrzik, így a szabályok pontos ismerete elengedhetetlen a jogszerű foglalkoztatáshoz.