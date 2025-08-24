Óriási területen lángol a székesfehérvári szeméttelep!

A tűz Székesfehérváron, a 811-es főút közelében lévő hulladéklerakóban ütött ki. Az első információk szerint mintegy 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét.

Lángoló szeméttelephez riaszttották a tűzoltókat (illusztráció)

Fotó: MW

Tűz a székesfehérvári hulladéklerakóban

A helyszínre négy székesfehérvári, valamint egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet riasztottak. Emellett a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is részt vesz a beavatkozásban.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltják a lángokat. A munkát két erőgép is segíti, hogy a tűz minél hamarabb megfékezhető legyen – számol be a Katasztrófavédelem.

Legutóbb a pécsi szemétlerakóban volt egy komoly tűzeset.