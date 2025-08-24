Óriási területen lángol a székesfehérvári szeméttelep!

Hírlevél

Vörös fénybe borult Székesfehérvár északkeleti része. A hulladéklerakóban kitört tűz miatt több tűzoltóegység és speciális labor is a helyszínen dolgozik. A beavatkozás órákig is eltarthat.
A tűz Székesfehérváron, a 811-es főút közelében lévő hulladéklerakóban ütött ki. Az első információk szerint mintegy 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét.

tűz, Lángol egy autó az M7-esen, rohantak a tűzoltók (illusztráció)
Lángoló szeméttelephez riaszttották a tűzoltókat (illusztráció)
Fotó: MW

Tűz a székesfehérvári hulladéklerakóban

Hatalmas tűz pusztít Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban. Az első információk szerint körülbelül 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét.

A helyszínre négy székesfehérvári, valamint egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet riasztottak. Emellett a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is részt vesz a beavatkozásban.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltják a lángokat. A munkát két erőgép is segíti, hogy a tűz minél hamarabb megfékezhető legyen – számol be a Katasztrófavédelem.

Legutóbb a pécsi szemétlerakóban volt egy komoly tűzeset.

 

