Óriási tűz Vecsésen: többhektárnyi terület ég

Vecsés külterületén mintegy öt hektáron gyulladt ki a gaz és az avar, ami komoly veszélyt jelent az ott található épületekre. A Katasztrófavédelem információi szerint a tűzoltók folyamatosan figyelik a területet, hogy a lángok ne terjedjenek tovább, és minden lehetséges intézkedést megtesznek az ingatlanok védelmében.

A tűz épületeket is veszélyeztet

Fotó: Pixabay.com

Tűz pusztítja az erdő aljnövényzetét Várpalotánál is

Mintegy három hektáron ég az erdő aljnövényzete Várpalota közelében - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csondor Henrietta elmondta: a tűz oltásában a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt.