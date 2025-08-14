Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

tűz

Óriási tűz Vecsésen: többhektárnyi terület ég

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Öt hektáron lángol a gaz és az avar Vecsés külterületén, a tűz pedig épületeket is veszélyeztet. A helyszínre érkező fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók intenzíven dolgoznak a tűz megfékezésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzVecséstűzoltók

Vecsés külterületén mintegy öt hektáron gyulladt ki a gaz és az avar, ami komoly veszélyt jelent az ott található épületekre. A Katasztrófavédelem információi szerint a tűzoltók folyamatosan figyelik a területet, hogy a lángok ne terjedjenek tovább, és minden lehetséges intézkedést megtesznek az ingatlanok védelmében.

rendőrség, sziréna tűz
A tűz épületeket is veszélyeztet
Fotó: Pixabay.com

Tűz pusztítja az erdő aljnövényzetét Várpalotánál is

Mintegy három hektáron ég az erdő aljnövényzete Várpalota közelében - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csondor Henrietta elmondta: a tűz oltásában a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!