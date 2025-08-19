Ezért marad el augusztus 20-án a tűzijáték

Egyre több város döntött úgy, hogy lemond az augusztus 20-i tűzijátékról. A háttérben különböző indokok állnak: pénzügyi megfontolások, állatvédelmi szempontok, környezetvédelem vagy éppen a lakossági vélemények – írja a Pénzcentrum.

Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték

Fotó: Unsplash

Cegléden nem találtak biztonságos helyszínt

Cegléd városában idén sem lesz tűzijáték – közölte a Szoljon. A polgármester tájékoztatása szerint a pirotechnikai bemutató évek óta vitát vált ki a helyiek között, és egy korábbi közvélemény-kutatás alapján a lakosság többsége sem támogatta a rendezvényt. A kivitelező vállalkozó pedig nem talált a belvárosban olyan biztonságos helyet, ahonnan fel lehetett volna lőni a rakétákat, így a program végleg lekerült a napirendről.

Miskolcon az állatok védelme miatt marad el

Miskolc vezetése állatvédelmi szempontokat helyezett előtérbe, amikor a tűzijáték elhagyása mellett döntött. A hangos robbanások ugyanis sok háziállatot – különösen kutyákat és macskákat – megijesztenek, és sokkos állapotba kerülnek.

Esztergomban és Győrben gazdasági oka van a tűzijáték elmaradásának

Esztergomban és Győrben a tűzijáték gazdasági okokból marad el. A városvezetés úgy döntött, hogy a néhány perces látványosság költségét inkább más fejlesztésekre fordítják. A döntést online népszavazáson is támogatták a lakosok.

Mosonmagyaróváron állatvédelemre költik a tűzijáték árát

Mosonmagyaróváron a Szent István Napok programjából szintén hiányzik a tűzijáték – szúrta ki a Kisalföld. Szabó Miklós polgármester közölte: az erre szánt pénzt állatvédelemre fordítják.

Egyre több város keresi az alternatívát

Az utóbbi években több város – például Eger, Gyöngyös vagy Csömör – már korábban lemondott a tűzijátékról. Van, ahol a pénzügyi okok, máshol a környezeti terhelés vagy a lakossági vélemények miatt döntöttek így, de alternatív programokban bővelkedik az ünnepnap.

Ezekben a városokban is elmarad idén a tűzijáték: