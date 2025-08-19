Ezért marad el augusztus 20-án a tűzijáték

Hírlevél

Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték – jelentette be több város vezetése. A vidéki nagyvárosok és települések sorra jelentik be, hogy idén elmarad az ünnepi tűzijáték. Van, ahol az állatok védelme, míg egyes városokban gazdasági okokra hivatkozva döntöttek úgy, hogy idén nem lesz tűzijáték.
Egyre több város döntött úgy, hogy lemond az augusztus 20-i tűzijátékról. A háttérben különböző indokok állnak: pénzügyi megfontolások, állatvédelmi szempontok, környezetvédelem vagy éppen a lakossági vélemények – írja a Pénzcentrum

Fotó: Unsplash

Cegléden nem találtak biztonságos helyszínt 

Cegléd városában idén sem lesz tűzijáték – közölte a Szoljon. A polgármester tájékoztatása szerint a pirotechnikai bemutató évek óta vitát vált ki a helyiek között, és egy korábbi közvélemény-kutatás alapján a lakosság többsége sem támogatta a rendezvényt. A kivitelező vállalkozó pedig nem talált a belvárosban olyan biztonságos helyet, ahonnan fel lehetett volna lőni a rakétákat, így a program végleg lekerült a napirendről. 

Miskolcon az állatok védelme miatt marad el 

Miskolc vezetése állatvédelmi szempontokat helyezett előtérbe, amikor a tűzijáték elhagyása mellett döntött. A hangos robbanások ugyanis sok háziállatot – különösen kutyákat és macskákat – megijesztenek, és sokkos állapotba kerülnek. 

Esztergomban és Győrben gazdasági oka van a tűzijáték elmaradásának 

Esztergomban és Győrben a tűzijáték gazdasági okokból marad el. A városvezetés úgy döntött, hogy a néhány perces látványosság költségét inkább más fejlesztésekre fordítják. A döntést online népszavazáson is támogatták a lakosok. 

Mosonmagyaróváron állatvédelemre költik a tűzijáték árát 

Mosonmagyaróváron a Szent István Napok programjából szintén hiányzik a tűzijáték – szúrta ki a Kisalföld. Szabó Miklós polgármester közölte: az erre szánt pénzt állatvédelemre fordítják. 

Egyre több város keresi az alternatívát 

Az utóbbi években több város – például Eger, Gyöngyös vagy Csömör – már korábban lemondott a tűzijátékról. Van, ahol a pénzügyi okok, máshol a környezeti terhelés vagy a lakossági vélemények miatt döntöttek így, de alternatív programokban bővelkedik az ünnepnap. 

Ezekben a városokban is elmarad idén a tűzijáték: 

  • Csömör 
  • Eger 
  • Gyöngyös 
  • Debrecen 
  • Mór 
  • Nagyatád 
  • Székesfehérvár 
  • Tihany 
  • Zalaegerszeg 
  • Zsámbék 

 

