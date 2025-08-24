Hírlevél

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

Egyszer van egy évben, a kulisszatitkai mégis mindenkit érdekelnek

A tűzijáték idén is a főváros egyik legnagyobb látványossága volt, amelyet a szegedi születésű Réti Barnabás és csapata álmodott meg. A tűzijáték kulisszatitkai bemutatják, hogyan lehet minden eddiginél grandiózusabb show-t létrehozni a megfelelő dramaturgiával és pirotechnikával.
Réti Barnabás és csapata ötödik alkalommal tervezte meg a budapesti augusztus 20-i tűzijátékot. A show több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effektet tartalmazott, 500 indítási ponton, beleértve hidakat, uszályokat és kisebb pontokat a város több részén - írja a Délmagyar.

tűzijáték Budapest, 2025. augusztus 20.Az Országház fényfestése az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án.MTI/Illyés Tibor
Több száz pirotechnikus dolgozott a tűzijáték minden részletén. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben 70 tapasztalt pirotechnikus vett részt. Emellett további száz szakember felelt az úszóművek összeszereléséért és mozgatásáért

Tűzijáték kulisszatitkai: a látványterv kialakítása

A dramaturgiai felépítés és a művészeti koncepció Barnabás csapatára volt bízva. Több programot terveztek, ezek közül választották ki a végleges verziót, amely drónokkal, fényfestéssel és narrációval egészítette ki a tűzijátékot.

Jól bevált sémánk, hogy mindig van egy harci, egy melankolikusabb nemzeti, egy líraibb és egy katarzis tétel. Ezeket találjuk ki, melyik hogyan épüljön fel, illetve a hozzá rendelt látványelemeket is megtervezzük. Általában 3-5 show-t tervezünk meg, ezek közül választják ki, melyik valósuljon meg. 

.A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint közel 800 ezren követték élőben a rakpartokon, míg a nemzetközi vendégek száma 140 ezer körül alakult.

 

