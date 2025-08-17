Hírlevél

Huniverzum

Megelevenedik a magyar űrkutatás, itt fog beszédet mondani Kapu Tibor

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Ki az, aki nem irigyli – akár csak egy kicsit is – Kapu Tibort? Magyarok milliói szorítottak neki, hogy sikeres legyen az űrutazása, s lélekben mi is ott voltunk vele fent a világűrben a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Az asztronautánk hamarosan hazatér, de hogy átláthassuk, mit élt, élhetett át, érdemes megnézni a Huniverzum kiállítást.
A második magyar asztronauta, Kapu Tibor június 25-től az Axiom-4 legénységének tagjaként 21 napot és 12 órát töltött az űrben.

Budapest, 2025. július 2.A HUNOR-program által közreadott képen az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) egyik győztes középiskolás diákja kérdést tesz fel élő beszélgetésben Kapu Tibornak, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó űrhajósnak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, az esemény moderátorának társaságában a HUNIVERZUM Látogatóközpontban, a Millenárison 2025. július 2-án.MTI/HUNOR, űr
Kapu Tibor űrhajós bejelentkezett a Nemzetközi Űrállomásról
Fotó: HUNOR / MTI Fotószerkesztõség

A 33 éves űrhajóssal a hazatérte utána a hazai közönség augusztus 23-án a Millenáris parkban találkozhat. Ám arról már korábban meggyőződhetünk, mit élhetett át az űrhajósunk odafent.

Emberek milliárdjai játszottak már el a gondolattal, milyen lehet kilépni az űrbe, egy űrhajó fedélzetén lebegni, megpillantani a távolból a születési helyünket, az otthonunkat, vagy csak egyszerűen testközelből megtapasztalni az űrkutatás izgalmait. Van egy hely, ahol pontosabb képet kapunk arról, mit élhetett át Kapu Tibor. A Huniverzum – Magyarok a világűrben élményközpont az. Ez az interaktív kiállítás nemcsak különleges látványvilágot, de valódi tudományos élményeket is kínál, mindezt magyar szemszögből, a hazai űrkutatás eredményeire és jövőjére építve.

A Budapesten, a Millenáris G épületében található központ több mint 1100 négyzetméteren nyújt bepillantást az űrkutatás világába. A látogatót egy különleges tér fogadja, ahol a legmodernebb digitális technológia, interaktív kijelzők, látványos makettek, szimulátorok és eredeti űrhajós relikviák találhatók. A kiállítás egyik fő attrakciója Kapu Tibor, a második magyar űrhajós felkészülésének és küldetésének részletes bemutatása, amely izgalmas módon meséli el, hogyan válik valakiből valódi űrhajós.

A Huniverzum különlegessége abban rejlik, hogy nemcsak nézni lehet, hanem részt is venni: kipróbálhatjuk az űrsétát szimulátor segítségével, beléphetünk egy virtuális űrállomásra, vagy éppen egy planetárium-vetítés során utazhatunk végig a Naprendszeren. A gyermekeket és a játékos kedvű felnőtteket űrtematikájú játékok, tesztek és interaktív tanulási lehetőségek várják.

Augusztus 19-20-án kedvezményes lesz a belépés a Huniverzum kiállításra.

A kiállítás családoknak, iskolai csoportoknak és egyéni látogatóknak egyaránt izgalmas programot kínál. Az élményközpont nemcsak szórakoztató, hanem komoly ismeretterjesztő szerepet is betölt, s maradandó tudást is ad, hiszen a látogatók megismerhetik a magyar űrkutatás történetét, jelenét és jövőjét – mindezt egy látványos, modern és inspiráló környezetben. Itt nemcsak nézők lehetünk, hanem részese is az univerzumnak, vagy ahogy magyarul hívják: a Huniverzumnak.

Az Origo a napokban arról írt, hogy Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszó is megnézte már a Huniverzum kiállítást.

 

 

