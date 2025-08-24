Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

vadgázolás

Figyelem, sofőrök, közeleg az év legkritikusabb időszaka!

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus végétől november közepéig a vadgázolás kiemelten veszélyes az ország erdős, ligetes útjain. A szakértők szerint a gímszarvasok és őzek aktivitása ebben az időszakban fokozott, így a sofőröknek minden eddiginél körültekintőbben kell vezetniük, hogy elkerüljék a vadgázolást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadgázolásbalesetvezetés

A vadgázolás ősszel a legkritikusabb: a gímszarvasok, őzek és vaddisznók aktívak, és gyakran átvágatnak az utakon, különösen kora reggel és alkonyatkor. A bőgési időszakban a vadak veszélyérzete csökken, ezért könnyen kiszaladhatnak az úttestre – írja a BAMA.

vadgázolás A felvételen feltűnő szarvast sokan csodaszarvasnak nevezték a közösségi médiában.
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint évente több ezer vadgázolás történik
Fotó: Unsplash

Baleset esetén a vadhoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni. A 112-es segélyhívót kell értesíteni, és a helyszínen várni a rendőri intézkedést, hogy minden szabályosan és biztonságosan történjen.

Vadgázolás és az autós felelőssége

Gyorsforgalmi utakon a fenntartó viseli a felelősséget a vad elütésekor, míg a többi útszakaszon az autósnak kell mérsékelnie a sebességet és fokozott óvatossággal közlekednie. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint évente mintegy 8000 vadgázolás történik Magyarországon, leggyakrabban őzekkel, de jelentős számú szarvas- és vaddisznógázolás is előfordul.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!