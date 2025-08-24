Figyelem, sofőrök, közeleg az év legkritikusabb időszaka!

A vadgázolás ősszel a legkritikusabb: a gímszarvasok, őzek és vaddisznók aktívak, és gyakran átvágatnak az utakon, különösen kora reggel és alkonyatkor. A bőgési időszakban a vadak veszélyérzete csökken, ezért könnyen kiszaladhatnak az úttestre – írja a BAMA.

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint évente több ezer vadgázolás történik

Fotó: Unsplash

Baleset esetén a vadhoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni. A 112-es segélyhívót kell értesíteni, és a helyszínen várni a rendőri intézkedést, hogy minden szabályosan és biztonságosan történjen.

Vadgázolás és az autós felelőssége

Gyorsforgalmi utakon a fenntartó viseli a felelősséget a vad elütésekor, míg a többi útszakaszon az autósnak kell mérsékelnie a sebességet és fokozott óvatossággal közlekednie. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint évente mintegy 8000 vadgázolás történik Magyarországon, leggyakrabban őzekkel, de jelentős számú szarvas- és vaddisznógázolás is előfordul.