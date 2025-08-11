Ezt kevesen tudják, fontos tudnivaló arra, ha elgázolna egy vadat

Időjárás függvénye, de általában július 15-től augusztus 15-ig tart az őzek násza. A fő szezon július végére, augusztus elejére tehető. A vadászati szervezetek igyekeznek minden lehetséges fórumon felhívni a sofőrök figyelmét a balesetek elkerülésére. Mutatjuk, hogy kerülhető el a vadgázolás - írja a Baon.

A nász idején az állat óvatlanná válik



Dr. Szigethy Béla hangsúlyozta, hogy sokkal jobban kell figyelni a közúton, különösen a külterületeken, olyan helyeken, ahol jobbról, balról, vagy akár csak az egyik oldalról erdő, bokros rész található. Az állatok ezen időszakban teljes mértékben a szaporodásra, a párzásra figyelnek, és óvatlanná válnak. Így az autósoknak kell helyettük is figyelni, ezáltal csökkenteni a veszélyhelyzetet.

Az őzek párzása a nap bármely szakaszában jellemző.

A forróság még rá is tehet egy lapáttal, emiatt váratlan helyzetek bármikor adódhatnak. A jobbik eset az, ha az őz áll a út szélén, mert akkor az autós jobban fel tud rá készülni. Ha már azt látja az autós, hogy szinte el is ugrik, vagy ezt meg is teszi, akkor ha jobb oldalon megyünk, igyekezzünk lassítani és a jobb oldalon maradni, mert általában nem fordul vissza az őz. Amennyiben szemből jönne egy másik autó, akkor bizony csak a sebesség csökkentése az, ami megmenthet bennünket az ütközéstől. Az őzek általában egyedül mennek, a szarvasoknál lehet csoportosulás. Őzek esetében az őzbak hajtja az őzsutát, és akkor eszeveszett futásban van mind a kettő.

A szarvasokra ősszel lehet számítani az utakon



A szarvasok párzási időszaka inkább az őszi időszak. A szarvasbőgés augusztus vége, szeptember eleje, így októberig tarthat. Ez inkább Bács-Kiskun vármegye déli részén jellemző. A szarvas egy kicsit figyelmesebb, viszont nagyobb csapatokba járnak. Ha már megjelenik egy szarvas, akkor mindenképpen le kell lassítani, mert várható, hogy utána még több szarvas követi, vegyesen, bika, tehén.

Mit tegyünk vadgázolás esetén?



Ha elütött vadat látunk az út szélén, akkor ezt jelezzük a tájegységi fővadászoknak, vagy a vadásztársaság elnökének, akik kimennek a helyszínre. Abban az esetben, ha személyi sérülés van, mindenképp a rendőrséget kell kihívni. A vadásztársaságoknak is többmilliós értékű agancs esetén érdemes mindenképp a rendőrséget kihívni, akik megállapítják, hogy mi történt. Szigethy Béla kiemelte: a szerencsétlen ütközésre a jogi értelemben a veszélyes üzemek találkozása vonatkozik. Aki úgy ítéli meg a helyzetét az ütközés után, hogy ő kártérítést szeretne kérni a másik féltől, akkor a veszélyes üzem fogalma lép életbe. Ha nem tudja bizonyítani egyik vagy másik fél, hogy a másik fél hibájából történt meg az ütközés, akkor ki-ki viseli a saját kárát. Ez a veszélyes üzemek találkozásának a meghatározása.