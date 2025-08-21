Vajna Tímea végre megmutatta, amire mindenki várt – képek

Kisfia, Ben béranya segítségével jött a világra, kislányát pedig maga hozta világra alig egy hónapja. Vajna Tímea most boldogabb, mint valaha, hiszen teljes lett a családjuk – írja a Bors.

Vajna Tímea várandósan

Fotó: Instagram

A megható képek mellett arról is írt, hogy milyen értékekre szeretné nevelni a gyermekeit. Külön kiemelte, hogy jóságra és mások megsegítésére szeretné tanítani őket.

Az egyik fotón látszik, mennyire hasonlít egymásra a két kicsi, Ben és Hailey.

A követők szinte elolvadtak a látványtól, és rengeteg szeretetteljes komment érkezett. Volt, aki „tündérkéknek” nevezte a gyerekeket, más pedig az anyai boldogság beteljesülését ünnepelte. A rajongók közül sokan egészséget és szeretetet kívántak a négytagú családnak.