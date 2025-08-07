Bezzeg az én időmben! Retró fotókon életünk legszebb nyarai

A 80-as években a vakáció legfontosabb kellékei nem a legújabb technikai eszközök vagy luxus szolgáltatások voltak, hanem a barátokkal töltött idő és a természet közelsége. A csónakázás, a pályán játszott focimeccsek vagy a helyi fürdő mindig emlékezetes pillanatokat nyújtottak. Ezek az élmények sokak számára a mai napig inspirációt jelentenek a pihenéshez.

Csónakban pihenő gyerekek a vakáció idején. Fotó: Sonline

Vakáció régen és ma

A régi nyarak emlékezetesek maradtak a közös játékok, a barátokkal töltött idő és az egyszerű, de tartalmas programok miatt. A mai digitális világban viszont a vakáció már más kihívásokat és lehetőségeket tartogat.

