Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

sztárpár

Minden a feje tetejére állt, válhat a sztárpár!

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Eltűnt közös fotók, megváltozott követések és felbolydult rajongók – minden adott egy újabb drámai fordulathoz. Elképzelhető egy szörnyű válás Tápai Andi és Bodó Imre kapcsolatát érintheti. A kommentelők pedig sorra szúrják ki a gyanús részleteket.
sztárpárTápai AndipletykaTápai Szabina

Újabb válás történhet a magyar sztárvilágban, legalábbis kommentelők szerint. A Tápai Szabina húga, Andi körül kibontakozó pletykák egyre nagyobb visszhangot váltanak ki – számol be az aktuális hírekről és pletykákról a Bors.

válás
Válás fenyegeti a sztárpár életét (illusztráció)
Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Válás fenyegeti a sztárpárt!

Tápai Szabina húga, Tápai Andi körül ismét felbolydult a sztárvilág, hiszen a kommentelők szerint válás fenyegeti őt és Bodó Imrét. A találgatások onnan indultak, hogy egyik pillanatról a másikra 

egyre kevesebb lett a közös kép az Instagramról, ami sokak számára nem ígér túl sok jót.

A kommentelőknek különösen gyanús lett, hogy bár Imre oldalán még maradt néhány közös fotó, 

egyik fél sem követi már a másikat. 

Ez a jelenség sokaknál azonnal felvetette a kapcsolat megromlásának lehetőségét, amit többen a válás előjeleként értelmeztek.

Tápai Andi neve már korábban is felmerült a sztárvilág hírei között. 

A Szingli vagy svindli műsorban tűnt fel, ahol még Tápai Szabina húgaként ismerhette meg a közönség. Akkor úgy tűnt, a szerelem rátalált, ám végül elváltak útjaik Dejannal. Ezután a személyi edző, Bodó Imre mellett találta meg boldogságát, akivel gyorsan össze is házasodtak.

A kapcsolat azonban most komoly gyanú árnyékában áll, és a kommentelők sorra hozzák szóba a lehetséges válást. Bár hivatalos bejelentés még nem történt, az online jelek sokak szerint árulkodóak. A rajongók kíváncsian figyelik, vajon mi lesz a következő lépés a sztárpár életében.

Esküvői képeiket természetesen a BORS oldalán nézheti meg, ha el nem tűnnek.

 

