Valkusz Milánt kórházba szállították a ValMar-koncert után – megszólalt az énekes

Valkusz Milán és a ValMar zenekar augusztus 16-án adott látványos koncertet a Budapest Parkban, ahol a hatalmas tömeg és a perzselő nyári hőség mellett extra vizuális effektek – köztük tűzcsóvák tették még intenzívebbé az élményt.

A ValMar koncertje után rosszul lett Valkusz Milán Fotó: Adam Bertalan

Fotó: Adam Bertalan

A produkció végére azonban az énekes kimerült: mint utólag elmondta, „volt egy ájulásom, térdre kényszerültem”.

A koncert után mentő szállította őt a Semmelweis Egyetem sürgősségi osztályára, ahol azonnal megvizsgálták. A diagnózis: kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Az orvosok kizárták a súlyosabb egészségügyi problémákat, EKG-ja rendben volt, így Milán vasárnap hajnali három órakor saját lábán távozhatott a kórházból.

Valkusz Milán köszönetet mondott

Az énekes azóta megszólalt az esetről, és nyilvánosan megköszönte a rajongók aggodalmát:

„A koncert végén valóban rosszul lettem, de már jobban érzem magam. Kicsit túlhajtottam magam, szükségem van egy kis pihenésre” – mondta a Borsnak. A menedzsment szerint a zenekar a színpadon „150%-ot” nyújtott, de ez most sajnos túlfeszítette az énekes fizikai határait. A rajongók kommentek ezreiben kívánnak Milánnak mielőbbi gyógyulást, és remélik, hogy nemsokára újra teljes erőbedobással állhat színpadra.

Érdekesség, hogy pontosan két évvel ezelőtt, szintén egy Budapest Park-os koncert után Marics Peti került hasonló okokból kórházba – mintha a nyári fellépések mindig próbára tennék a zenekar tagjait.

