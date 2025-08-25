Elképesztő fájdalmairól vallott a magyar valóságshowsztár

A Való Világból ismert Seherezádéról már megírtuk, hogy napokkal túlhordta babáját, s most a szülés megpróbáltatásairól is beszámolt.

A Való Világ korábbi szereplője, Seherezádé

Mint ahogy azt a közösségi oldalán írta, két gondolat jutott az eszébe a szülés apropóján, az egyik, hogy a legnagyobb csoda az életében, a másik pedig a halálközeli élmény.

Az édesanya a kisfia nevét is elárulta: Noah.

Őszinte poszt a Való Világ szereplőtől

„Mintha minden csontom 1000 darabra tört volna. Egy dolog biztos, akármennyire fájt még százszor végigcsinálnám a kis fiúnkért! Voltak, akik azt írták, hogy fel kell dolgozni ezt az egészet, az ember lánya ne mást okoljon a szenvedésekért. Nem okolok senkit, maximum magamat. Én nem jártam megfelelően utána” – vallott őszintén a szüléséről a VV sztárja.

A bejegyzésben Seherezádé őszintén mesélt első gyermeke, Noah születésének történetéről, amelynek legmeghatározóbb élménye a szintetikus oxitocin használata volt. Bár a beavatkozásnak megvan a helye bizonyos helyzetekben, ő embertelennek élte meg az általa okozott fájdalmat, és utólag úgy érzi, inkább otthon vajúdott volna még hosszabb ideig.

A hosszú, kimerítő folyamat végül sikeres hüvelyi szüléssel zárult, a kisfiú augusztus 14-én, 17:42-kor érkezett 3660 grammal és 55 centivel. A

kórházi személyzet segítőkész volt, férje pedig végig mellette állt, de a mesterségesen generált fájdalmak miatt többször könyörgött császármetszésért. Hozzátette, hogy minden nehézség ellenére újra végigcsinálná gyermekéért, és kiemelte, hogy szerinte a nők a legerősebbek a világon.