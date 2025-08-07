Változás a rezsiszámlákon! Erre fokozottan figyeljen!

Változás jön a számlán szereplő rezsiboxban. A továbbiakban azt tüntetik fel, hogy az elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna villamos energia esetén lakossági piaci, földgáz esetén versenypiaci költségeket tükröző áron - írja az mvmnext. Ez az összeg azt mutatja meg tájékoztató jelleggel, hogy mennyit kellene Önnek fizetnie, ha nem lenne rezsicsökkentés.

Fontos változás jön a rezsiboxban.

Fotó: Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Fontos tudni a változással kapcsolatban

A rezsicsökkentés rendszere nem változik, továbbra is a jelenlegi szabályok szerint veheti igénybe a rezsicsökkentett árú energiát. A 2025. augusztus 1-től kezdődő új kedvezményes év során is változatlan feltételekkel biztosítjuk ügyfeleink számára a rezsicsökkentett energiát, lakossági ügyfeleknek felhasználási helyenként villamos energia esetén évi 2523 kWh felhasználásig, földgáz esetében évi 63 645 MJ felhasználásig. Nem lakossági ügyfeleknek a kedvezményes mennyiség mértéke ugyancsak változatlan, villamos energia esetében évi 4606 kWh, földgáz esetében pedig évi 54 810 MJ felhasználási helyenként.

Miért kerül új adat a számlára?

Az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése: a rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek ügyfeleink a rezsicsökkentés révén. A témával foglalkozó hasonló cikkeinket itt találják.