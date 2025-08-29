Menő ház féláron? Már nyomtatják a jövőt a Balatonnál

A Balaton mellett most először nyomtatással épül ház, olcsón és rekordgyorsasággal – számol be a Sonline.

Balatonnál nyomtatják a vályogházat (illusztráció)

Fotó: Zsófia Fehér/Pexels

Vályogház épül a Balatonnál nyomtatással

Az Okodome csapata forradalmi megoldással rukkolt elő: vályogház épül a Balaton partján, méghozzá nyomtatással. Nem káprázat, valóban házat nyomtatnak, és ezzel új korszakot nyitnak az építés világában. A céljuk egyszerű: minél több embernek lehessen saját háza, ráadásul olcsón és fenntartható módon.

Az épülő vályogház 80 százalékban vályogból, 20 százalékban római betonból készül.

A csapat ehhez helyben kitermelt agyagot, darált szalmát, lótrágyát, rizspelyvát, oltott meszet és metakaolint használ. Ez az anyag olyan ellenálló, hogy akár 100 évig is tartós maradhat.

A vályogház egyik legnagyobb előnye, hogy a költségei töredékei a megszokott építés árainak. A ház oldalai is ebből az anyagból készülnek, így az épülő szerkezet nemcsak olcsón valósul meg, hanem rendkívül tartós is.

A nyomtatással készült vályogház a Balatonnál nem csupán egy projekt: szimbóluma annak, hogy az építés lehet gyors, költséghatékony és környezetbarát egyszerre. Az Okodome csapata bebizonyítja, hogy a jövő háza már itt van, és olcsón, elérhető formában épül.

