Rúdtáncos bombázó Varga Viktor új párja

A pár már többször állt közösen színpadra. Varga Viktor egyre gyakrabban mutatkozik a gyönyörű Dominikával, legutóbb egy balatoni fellépésen voltak közösen láthatók – írja a Bors.

Varga Viktor ismét szerelmes

Fotó:Instagram/Varga Viktor

Profi rúdtáncos Varga Viktor barátnője

Kapcsolatukról még keveset nyilatkoztak, de a közösségi médiás posztjaik sokat sejtetnek. Dominika nemcsak Varga Viktor párja, hanem inspiráló múzsája is, aki már versenyt is nyert a rúdtáncban.

Varga Viktor és Dominika első közös fellépése

Fotó: Bors

Az énekes szerint nehéz vele kapcsolatban élni, mivel életstílusa intenzív és állandóan úton van.

Ennek ellenére most úgy tűnik,

megtalálta azt a nőt, aki alkalmazkodni tud ehhez a különc életformához.

Együtt már Balira is elutaztak, ahol már akkor is szorosnak tűnt a kapcsolatuk. Most egy közös színpadi fellépésen is bemutatkoztak, amely csak tovább erősítette a róluk szóló találgatásokat.