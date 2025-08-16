Varga Viktor végre vallott a szexi rúdtáncossal való kapcsolatáról

Varga Viktor szerint nem klasszikus párkapcsolatban élnek Dominikával, hanem egy mély, művészi kötődés jellemzi őket.

Kiderült, Varga Viktornak múzsája van

Fotó: MW archív

„A szívemet nem adom örökbe, csak tartós bérletbe” – mondta Viktor, aki nem hisz a hagyományos kötelékekben.



Közös utazásuk Balira, az összebújós posztok és korábbi csókjuk a Sztárboxban csak tovább fokozták a pletykákat, de az énekes tisztázta: Dominika a múzsája, nem a barátnője. Kapcsolatuk a szabadságról és kölcsönös inspirációról szól – semmi kötelezettség, csak harmónia.

