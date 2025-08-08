Tragikus hír érkezett, elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész, Varga Zoltán

Hírlevél

Hosszú betegség után elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész, a magyar színházi világ kiemelkedő alakja. Varga Zoltán több évtizedes pályafutása során számos emlékezetes szerepben varázsolta el a közönséget, és maradandó nyomot hagyott a hazai színpadokon.
Hosszú betegség után, 64 éves korában meghalt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színházi életnek. A mohácsi születésű művész pályafutása során olyan neves társulatok színpadán játszott, mint a Katona József Színház, a Centrál Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház, valamint 2014 és 2020 között a Miskolci Nemzeti Színház – tájékoztat a Boon.

A miskolci közönség emlékezetes alakításai között szerepelt a Cyrano, a Don Juan, az Ádám almái, az Ördögök, a Kivilágos kivirradtig és A mi osztályunk. Munkásságát számos díjjal ismerték el: Varga Zoltán kétszer nyerte el a Színikritikusok díját, megkapta az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját, a Vastaps-, Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjat, valamint 1995-ben a rangos Jászai Mari-díjat. 

Varga Zoltán nemcsak színészként, hanem rendezőként és képzőművészként is alkotott. 

Rendezései között szerepelt Strindberg Julie kisasszony (2006) és Kusan Galócza (2008) című darabja. A Miskolci Nemzeti Színház megható üzenetben búcsúzott tőle, a színházbarátok pedig megrendülten idézik fel kedvenc emlékeiket róla. 

 

 

