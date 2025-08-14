Vastag Csaba felesége drámai vallomást tett

Domján Evelin, Vastag Csaba felesége az Instagramon osztott meg egy gyermekkori fotót, amelyhez megrázó sorokat írt. Születésnapja kapcsán elmondta, milyen kilátástalan helyzeteken mentek keresztül édesanyjával és testvéreivel. „Sok-sok lemondás és kudarc vett körül minket” – írta Evelin, aki hangsúlyozta: anyukája minden tőle telhetőt megtett, hogy ne szenvedjenek hiányt.

Vastag Csaba felesége születésnapján osztotta meg gyerekkori emlékeit követőivel – az üzenet sokakat meghatott az Instagramon

Fotó: TV2

Domján Evelin ma már hálás mindazért, amit elért, és büszkén vállalja gyökereit: egy kis faluból, Galambokról származik. Meghatottan köszönte meg a rengeteg születésnapi köszöntést is.

Óriási meglepetésbulit szervezett neki Vastag Csaba feleségének

A vallomás után Evelint egy igazán különleges születésnapi ünneplés várta, amit férje, Vastag Csaba szervezett. A kert ünnepi díszbe öltözött, a barátokkal és családdal együtt pezsgő hangulatban ünnepeltek, az éjszakai égboltot tűzijáték világította be. Az énekes nyilvánosan is üzent feleségének:

Nagyon büszke vagyok rád, Szerelmem… Mindenért.

Ősszel az Ázsia Expresszben láthatjuk a sztárpárt

A közönség már a Nyerő Páros műsorban is megismerhette a párost, ahol második helyen végeztek. Evelin nem vállalna több reality szereplést, de az Ázsia Expressz kedvéért kivételt tett: ősszel férjével együtt láthatjuk majd őket a TV2-n.

Domján Evelin egyébként nemcsak a kamerák előtt magabiztos: Instagram-válaszaiból kiderült, hogy angolul, héberül és beásul is beszél – ezzel egyedülálló színt visz a hazai hírességek világába.

