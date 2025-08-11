Hírlevél

Vasvári Vivien

Vasvári Vivien végre megmutatta, amire évek óta várunk

Elérkezett a pillanat, amire sokan évek óta várnak! Vasvári Vivien posztolt néhány igazán aranyos képet kisfiáról.
Vasvári Viviengyermekkölteménykisfia

Vasvári Vivien újabb, szívmelengető fotókat mutatott be kisfiáról, Colinról, aki ezúttal egy bájos, újszülöttkori pillanatban tűnt fel a közösségi oldalán.

Vasvári Vivien végre megmutatta amire évek óta várunk

Elérkezett a pillanat, amikor a rajongók is láthatták Vasvári Vivien gyermekét. A friss fotók ezúttal nem a legkisebb, április 28-án született Liamről készültek, hanem nagyobb testvéréről, Colinnal. A kisfiú már majdnem beszél, de a most megosztott képeken még újszülöttként, karban tartható babaként mosolyog a kamerába.

A felvételeken Colin egy mackófüles sapkában szundizik, és mindegyik kép egy egész költeménybe csomagolt varázslat.

 Az aranyos fotó még az eddigieken is túltesz – bár, biztosan nem múlja felül Vasvári Vivien képét, a világ legkisebb bugyijában.

Viviennek korábbi kapcsolataiból született egy lánya, Ariana, valamint egy fia, Edward. Jelenlegi férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös gyermekük van: Colin és Liam. Emellett Vasvári Vivien férje előző kapcsolatából származó gyermekeit is sajátjaként neveli, így a családi album mindig új és szeretettel teli pillanatokkal bővül.

Egyszerűen elbűvölő!

 És ha ön is látni szeretné a tündéri csöppséget, akkor a BORS oldalán megtekintheti!

 

