Vasvári Vivien újabb, szívmelengető fotókat mutatott be kisfiáról, Colinról, aki ezúttal egy bájos, újszülöttkori pillanatban tűnt fel a közösségi oldalán.

Vasvári Vivien végre megmutatta amire évek óta várunk

Elérkezett a pillanat, amikor a rajongók is láthatták Vasvári Vivien gyermekét. A friss fotók ezúttal nem a legkisebb, április 28-án született Liamről készültek, hanem nagyobb testvéréről, Colinnal. A kisfiú már majdnem beszél, de a most megosztott képeken még újszülöttként, karban tartható babaként mosolyog a kamerába.

A felvételeken Colin egy mackófüles sapkában szundizik, és mindegyik kép egy egész költeménybe csomagolt varázslat.

Az aranyos fotó még az eddigieken is túltesz – bár, biztosan nem múlja felül Vasvári Vivien képét, a világ legkisebb bugyijában.

Viviennek korábbi kapcsolataiból született egy lánya, Ariana, valamint egy fia, Edward. Jelenlegi férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös gyermekük van: Colin és Liam. Emellett Vasvári Vivien férje előző kapcsolatából származó gyermekeit is sajátjaként neveli, így a családi album mindig új és szeretettel teli pillanatokkal bővül.

Egyszerűen elbűvölő!

És ha ön is látni szeretné a tündéri csöppséget, akkor a BORS oldalán megtekintheti!