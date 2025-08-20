Hírlevél

Vasvári Vivien

Szinte megszöktek a ruhából Vasvári Vivien mellei

45 perce
Egyetlen kép is elég volt, hogy mindenki figyelmét magára vonja. Vasvári Vivien mellei a nyaralás alatt is a középpontban voltak, és a sztár anyuka most sem okozott csalódást. A fotó egyszerre szexi és provokatív.
Vasvári Vivien mellei ismét témát adtak a rajongóknak, miután a görögországi nyaralás során egy különleges fotó került elő róla – számolt be a különös esetről a Borsonline.hu.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien mellei majdnem elszabadultak
Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien mellei majdnem szétszéledtek

Vasvári Vivien mellei cseppet sem szégyenlősködtek – sőt, a fotót elnézve úgy tűnik, mintha majdnem elszöktek volna a sztár üdítően szexi ruhájából. A legendás sztáranyuka, aki már több gyermeknek adott életet, még mindig olyan alakot villant, mint egy B–52-es bombázó

Most a görögországi nyaralás során is megmutatta magát országnak-világnak, férfiaknak és nőknek egyaránt, hogy bizony tudja, hogyan kell élni.

Első pillantásra ez talán csak egy képnek tűnik, valójában azonban egy egész történetet mesél el. A benne rejlő hangulat és a káprázatos látvány arról árulkodik, milyen is egy luxusfeleség élete – amely egyszerre tűnik nehéznek és irigylésre méltónak.

 

