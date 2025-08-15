Százéves titkot rejt a váza, csak kevesen tudják megfejteni a jelentését – fénykép

A Kuny Domokos Múzeum időszakos kiállításán egy kézzel festett kerámia váza vonzza a látogatók figyelmét. A Fischer Emil által készíttetett műtárgy nem csupán dekoráció: oldalán a Gundel Étterem egy százéves, különleges díszvacsorájának teljes menüsora látható, aranyozással és máz alá égetett feliratokkal.

Százéves titkot rejt a váza – a Gundel-féle díszvacsora rejtett menüsora

Fotó: 24 Óra / GDV

A 1926-os eseményen a kerámiagyár vezetői és tulajdonosai gyűltek össze egy közgyűlés és a hozzá kapcsolódó, elegáns vacsora keretében. A menü igazi kuriózum volt: rákrizottó, bárányremek Villeroy módra szarvasgombával, spárga vérnarancs-mártásban, Margitka torta dióval, marsalában érlelt eper – mindez abban az időszakban különlegesnek számított.

A Gundel Étterem menüsora kerámia vázába zárva

A váza egyik legérdekesebb vonása, hogy a feliratok nem kézzel írott, egyedi példányok, hanem mesterien festett, máz alá égetett kompozíciók. Ez a technika biztosította, hogy a menüsor – és vele a díszvacsora emléke – generációkon át fennmaradjon.

Tisztelgés a mesterek előtt

A mostani kiállítás nemcsak a különleges vázát mutatja be, hanem a Fischer család gazdag örökségét is. A tárlat „Sárból arany” címmel a család művészeti és ipari tevékenységét, valamint a korszak kulturális életét idézi fel. A kiállítás egyik másik ékköve egy 150 éves Fischer-kályha, amelyet darabjaiból újítottak fel.

Az esemény méltó tisztelgés Tata és a magyar művészeti ipar mesterei előtt – és egyben lehetőség arra, hogy közelebbről megismerjük azt a világot, ahol egy váza nem csupán tárgy, hanem egy korszak lenyomata.