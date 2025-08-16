Hírlevél

Vecsei H Miklós

„Úgy instruál, hogy közben fogja a f*rkam” – Vecsei H. Miklós megrendítő vallomása

35 perce
Vecsei H. Miklós színművész a nyár egyik legmeghökkentőbb beszélgetésében osztotta meg gondolatait. Vecsei H. Miklós az Ördögkatlan fesztiválon mesélt pályafutásáról, személyes élményeiről és a szakmai kihívásairól, miközben a művészet és az élet kereszteződéseit vizsgálta.
Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színész, az Ördögkatlan fesztiválon nyíltan beszélt egyetemi éveiről és az akkor átélt zaklatásról. A 33 éves művész elmondta, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tapasztalt abúzus természetesnek számított az akkori közegben, és a történtek ellenére továbbra is elkötelezett Magyarország művészeti életében – írja a Blikk. 

A fesztiválon Veiszer Alindával folytatott beszélgetésében Vecsei H. Miklós kifejtette, hogy ő maga is tapasztalt abúzust a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 

„Ott voltam az egyetemen öt évig. Nem tudom elmondani, hogy ott milyen helyzetek voltak. Teljesen triviális volt, hogy egy 60-as férfi tanár fogdos engem, és úgy instruál, hogy közben fogja a f*rkamat. Ez evidens volt. Sőt, még büszke is voltam rá, hogy az én f*rkamat fogja, és nem a másokét, mert akkor engem akar instruálni” – fogalmazott a színész. 

 

