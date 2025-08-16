„Úgy instruál, hogy közben fogja a f*rkam” – Vecsei H. Miklós megrendítő vallomása

Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színész, az Ördögkatlan fesztiválon nyíltan beszélt egyetemi éveiről és az akkor átélt zaklatásról. A 33 éves művész elmondta, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tapasztalt abúzus természetesnek számított az akkori közegben, és a történtek ellenére továbbra is elkötelezett Magyarország művészeti életében – írja a Blikk.

Fotó: https://www.youtube.com/watch?v=_TXjvyu_W5Y

A fesztiválon Veiszer Alindával folytatott beszélgetésében Vecsei H. Miklós kifejtette, hogy ő maga is tapasztalt abúzust a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

„Ott voltam az egyetemen öt évig. Nem tudom elmondani, hogy ott milyen helyzetek voltak. Teljesen triviális volt, hogy egy 60-as férfi tanár fogdos engem, és úgy instruál, hogy közben fogja a f*rkamat. Ez evidens volt. Sőt, még büszke is voltam rá, hogy az én f*rkamat fogja, és nem a másokét, mert akkor engem akar instruálni” – fogalmazott a színész.