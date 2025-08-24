Öt élelmiszer, ami természetes vérnyomáscsökkentő

A vörös hús, az édességek és a cukrozott italok fogyasztását korlátozni kell. A testsúly csökkentése már önmagában is hozzájárulhat a vérnyomás rendezéséhez. A telített zsírok és a koleszterin bevitelének csökkentése segít lassítani az érelmeszesedést. A megfelelő étrend kevés sóval együttesen hatékonyan mérsékli a szisztolés és diasztolés értékeket - írja a Zivim.

Az alma az egyik legjobb vérnyomás csökkentő gyümölcs.

Fotó: Shutterstock

Életmódtippek a vérnyomás szabályozásához

A megfelelő étrend és életmód nagyban hozzájárul a vérnyomás normalizálásához. Fontos, hogy naponta legalább 500 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, mivel rost- és káliumtartalmuk csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, valamint védi a szívet és az ereket. Az alkohol kis mennyiségben megengedett – nőknek napi egy, férfiaknak két egység –, ám a túlzott fogyasztás emeli a vérnyomást és a vérzsírokat. A zöldségekben található természetes nitrátok nitrogén-monoxiddá alakulnak, ami tágítja az ereket, segít a vérnyomás rendezésében és védi az érfalakat.

A túl sok só különösen az érzékeny embereknél gyors vérnyomás-emelkedést okoz,

ezért célszerű a só helyett fűszernövényeket, például oregánót, rozmaringot vagy petrezselymet használni. Ezek az egyszerű változtatások hosszú távon hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez.

Vérnyomásra jótékony összetevők

Kálium és kvercetin: csökkentik a vérnyomást és gátolják az érelmeszesedést.

Kvercetinben gazdag az alma héja, a hagyma és a bogyós gyümölcsök, amelyek rendszeres fogyasztása javítja az erek állapotát.

Kiemelt vérnyomás-csökkentő élelmiszerek

Hüvelyesek: sok fehérjét, kevés zsírt tartalmaznak, segítenek a vérnyomás szabályozásában.

Cékla: nitráttartalma miatt különösen hatékony a vérnyomás csökkentésében.

Kakaó: a tiszta, cukormentes változat mérsékli a vérnyomást és a koleszterint.

Fokhagyma: allicint tartalmaz, amely értágító hatású, így támogatja a vérnyomás rendezését.

Alma: erős antioxidáns, kvercetinben gazdag, amely hozzájárul a vérnyomás normalizálásához.

Az Origo a közelmúltban megírta, hogy az orvosok szerint mi a legjobb vérnyomáscsökkentő étel.