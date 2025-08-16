Ezek a legjobb tárgyalótermi beszólások, amiket nem hiszel el, hogy tényleg elhangzottak

Van valami furcsán felszabadító abban, amikor a bírósági drámát félresöpri a nyers emberi logika – vagy annak teljes hiánya. Az alábbi gyöngyszemek valódi tárgyalásokon hangzottak el, és bár a felek minden bizonnyal komolyan gondolták a magukét, az eredmény olyan abszurd, hogy még a bíró is nehezen állhatta meg mosolygás nélkül. Az alábbi vicces idézetek bírósági jegyzőkönyvekből származnak, a poénokat az élet szülte.
=======================
- Hogy végződött az első házassága?
- Halállal.
- Kinek a halálával?
=======================
- Maga szexuálisan aktív?
- Nem, én csak ott fekszem.
=======================
- Mikor van a születésnapja?
- Július tizenöt.
- Melyik évben?
- Minden évben.
=======================
- Ez a myasthenia gravis befolyásolja a memóriáját?
- Igen.
- És milyen módon befolyásolja a memóriáját?
- Nem emlékszem.
- Szóval elfelejtette. Mégis, tudna egy példát mondani valamiről, amit elfelejtett?
=======================
- Hány éves a fia, aki magával lakik?
- Harmincöt vagy harmincnyolc, nem tudom pontosan.
- Hány éve lakik magával?
- Negyvenöt.
=======================
- Maga a helyszínen volt, amikor ezt a képet csinálták magáról?
=======================
- Szóval a teherbe esése napja augusztus 8-a?
- Igen.
- És maga mit csinált ez alatt?
=======================
- Szóval van három gyermeke, igaz?
- Igaz.
- Hány fiú?
- Egy sem.
- Hány lány?
=======================
- Tudna egy személyleírást adni az alanyról?
- Közepes magasságú, szakállas.
- Nő vagy férfi?
=======================
- Tehát azt mondja, hogy a lépcső lefelé vezetett a pincébe?
- Igen.
- Lehetséges, hogy ugyanez a lépcső felfelé is vezetett?
=======================
- Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon?
- Minden boncolást hullákon végzek.
=======================
- Kérem, hogy minden válasza legyen orális, rendben? Milyen iskolába járt?
- Orális.
=======================
- Emlékszik, hogy mikor vizsgálta meg a holttestet?
- A boncolás körülbelül este 8:30-kor kezdődött.
- És Kovács úr halott volt ebben az időpontban?
- Nem, ott ült az asztalon, és csodálkozott, hogy miért boncolom.
=======================
- Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát?
- Nem.
- Ellenőrizte a vérnyomását?
- Nem.
- Ellenőrizte a légzését?
- Nem.
- Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt, amikor elkezdte a boncolást?
- Nem.
- Miért olyan biztos ebben, doktor úr?
- Mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban.
- Mindennek ellenére lehetséges az, hogy az egyén életben volt?
- Igen, lehetséges, hogy az egyén életben volt, és ügyvédként praktizált valahol.
=======================
