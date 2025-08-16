Ezek a legjobb tárgyalótermi beszólások, amiket nem hiszel el, hogy tényleg elhangzottak

Van valami furcsán felszabadító abban, amikor a bírósági drámát félresöpri a nyers emberi logika – vagy annak teljes hiánya. Az alábbi gyöngyszemek valódi tárgyalásokon hangzottak el, és bár a felek minden bizonnyal komolyan gondolták a magukét, az eredmény olyan abszurd, hogy még a bíró is nehezen állhatta meg mosolygás nélkül. Az alábbi vicces idézetek bírósági jegyzőkönyvekből származnak, a poénokat az élet szülte.

Vicces boncolás/Clker-Free-Vector-Images/Pixabay

Viccek, amelyeken még a tárgyalóterem is röhög

=======================

- Hogy végződött az első házassága?

- Halállal.

- Kinek a halálával?

=======================

- Maga szexuálisan aktív?

- Nem, én csak ott fekszem.

=======================

- Mikor van a születésnapja?

- Július tizenöt.

- Melyik évben?

- Minden évben.

=======================

- Ez a myasthenia gravis befolyásolja a memóriáját?

- Igen.

- És milyen módon befolyásolja a memóriáját?

- Nem emlékszem.

- Szóval elfelejtette. Mégis, tudna egy példát mondani valamiről, amit elfelejtett?

=======================

- Hány éves a fia, aki magával lakik?

- Harmincöt vagy harmincnyolc, nem tudom pontosan.

- Hány éve lakik magával?

- Negyvenöt.

=======================

- Maga a helyszínen volt, amikor ezt a képet csinálták magáról?

=======================

- Szóval a teherbe esése napja augusztus 8-a?

- Igen.

- És maga mit csinált ez alatt?

=======================

- Szóval van három gyermeke, igaz?

- Igaz.

- Hány fiú?

- Egy sem.

- Hány lány?

=======================

- Tudna egy személyleírást adni az alanyról?

- Közepes magasságú, szakállas.

- Nő vagy férfi?

=======================

- Tehát azt mondja, hogy a lépcső lefelé vezetett a pincébe?

- Igen.

- Lehetséges, hogy ugyanez a lépcső felfelé is vezetett?

=======================

- Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon?

- Minden boncolást hullákon végzek.

=======================

- Kérem, hogy minden válasza legyen orális, rendben? Milyen iskolába járt?

- Orális.

=======================

- Emlékszik, hogy mikor vizsgálta meg a holttestet?

- A boncolás körülbelül este 8:30-kor kezdődött.

- És Kovács úr halott volt ebben az időpontban?