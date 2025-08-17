Hírlevél

vihar

Elérte a vihar Budapestet, sárga riasztás van érvényben

A fővárosban jelenleg heves zivatarok tombolnak, amelyeket erős széllökések, intenzív csapadék és helyenként villámlás kísér. A hőmérséklet a vihar ellenére is magas: jelenleg körülbelül 28 °C van, amit rendkívül fülledt, párás levegő kísér.
viharBudapestOrszágos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki a Közép-Magyarország régióra, így Budapestre is a vihar miatt.

Borult, viharos idővel indítjuk a hetet, az ország felében még leszakadhat az ég
Borult, viharos idővel indítjuk a hetet, az ország felében még leszakadhat az ég 
Fotó: Unsplash

A hivatalos előrejelzések szerint a zivatarokat viharos erejű szél, villámlás és egyes helyeken jégeső is kísérheti. 

Emellett rövid idő alatt akár 25–30 milliméter csapadék is lezúdulhat, ami jelentősen megnövelheti a vízállásokat a városi területeken – különösen a gyengébben csatornázott környékeken.

Törhetnek a viharban az ágak

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen típusú záporok villámárvizeket is okozhatnak, főként alacsonyan fekvő területeken és a forgalmas közlekedési csomópontokban. A viharok nyomán ágakat letörő szél, fákat kidöntő lökések, illetve villámcsapás okozta károk is előfordulhatnak.

A hatóságok azt tanácsolják, hogy:

  • Kerüljük a szabadtéri tevékenységeket, amíg a vihar el nem vonul.
  • Ne tartózkodjunk nyílt területen, különösen fák alatt vagy magas építmények közelében.
  • Amennyiben lehetőség van rá, húzódjunk fedett helyre, zárjuk be az ablakokat, és rögzítsük a kint hagyott tárgyakat.
  • Közlekedés közben legyünk különösen óvatosak: számoljunk csúszós útszakaszokkal, korlátozott látási viszonyokkal, illetve megnövekedett menetidővel.

 

