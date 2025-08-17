Elérte a vihar Budapestet, sárga riasztás van érvényben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki a Közép-Magyarország régióra, így Budapestre is a vihar miatt.
A hivatalos előrejelzések szerint a zivatarokat viharos erejű szél, villámlás és egyes helyeken jégeső is kísérheti.
Emellett rövid idő alatt akár 25–30 milliméter csapadék is lezúdulhat, ami jelentősen megnövelheti a vízállásokat a városi területeken – különösen a gyengébben csatornázott környékeken.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen típusú záporok villámárvizeket is okozhatnak, főként alacsonyan fekvő területeken és a forgalmas közlekedési csomópontokban. A viharok nyomán ágakat letörő szél, fákat kidöntő lökések, illetve villámcsapás okozta károk is előfordulhatnak.