Elképesztő, mit művelt a vihar Budapesten – galéria

A HungaroMet előrejelzése nem tévedett: a Kárpát-medencét elérő ciklon szinte percek alatt borította sötétségbe a fővárost. A heves vihar nyomán rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott, a víz elárasztotta az aluljárókat, autók rekedtek a vízben. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán.

Monszunszerű eső zúdult a fővárosra. Elmosta a vihar Budapestet.

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Elsőfokú riasztás a vihar miatt

A belvárosban több helyen térdig ért a víz, a lakosságot pedig arra figyelmeztetik, hogy kerüljék a mélyebben fekvő útszakaszokat és az aluljárókat. A hatóságok szerint a vihar vasárnap is folytatódik, így a hőségnek ugyan vége, de a nyár legdrámaibb esőzéseit hozhatja el az előttünk álló időszak.

