Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

csapadék

Elképesztő, mit művelt a vihar Budapesten – galéria

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Elszabadult az ég haragja! Szombat délután özönvízszerű vihar csapott le az ország középső részére, Budapestet pedig percek alatt mosta el a monszunszerű eső. A belváros utcái patakokká változtak, a közlekedés megbénult, és még közel sincs vége a drámai időjárásnak.
A HungaroMet előrejelzése nem tévedett: a Kárpát-medencét elérő ciklon szinte percek alatt borította sötétségbe a fővárost. A heves vihar nyomán rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott, a víz elárasztotta az aluljárókat, autók rekedtek a vízben. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán.

Ítéletidő Budapesten: monszunszerű eső zúdult a fővárosra, ítéletidő, Budapesten, eső, időjárás, zivatar, vihar 2025.08.30.
Monszunszerű eső zúdult a fővárosra. Elmosta a vihar Budapestet.
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Elsőfokú riasztás a vihar miatt

A belvárosban több helyen térdig ért a víz, a lakosságot pedig arra figyelmeztetik, hogy kerüljék a mélyebben fekvő útszakaszokat és az aluljárókat. A hatóságok szerint a vihar vasárnap is folytatódik, így a hőségnek ugyan vége, de a nyár legdrámaibb esőzéseit hozhatja el az előttünk álló időszak.

A sokkoló képeket és videókat galériánkban nézhetik meg!

Ítéletidő Budapesten: monszunszerű eső zúdult a fővárosra, ítéletidőBudapesten, eső, időjárás, zivatar, 2025.08.30.
Galéria: Monszunszerű eső zúdult a fővárosra
1/20
Monszunszerű eső zúdult a fővárosra

 

 

