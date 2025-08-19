Vissza az iskolába – ötletek a nyári szünet utáni rutin visszaállításához

A hosszú vakáció után a szeptember mindig kihívást jelent: az iskolai rutin visszaállítása sok családban feszültséget hoz. Az iskolakezdés nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is alkalmazkodást kíván, hiszen újra meg kell tanulni az időbeosztást, a rendszerességet, és vissza kell szokni a korai keléshez. A tanévkezdés előtti hetekben azonban tudatos előkészületekkel könnyebbé tehetjük a folyamatot. Vissza az iskolába: tanácsok szülőknek a tanévkezdéshez!

A Vissza az iskolába időszakban a fokozatos hozzászoktatás és a tudatos szervezés segít megelőzni a szeptemberi sokkot.

Fotó: Unsplash

Vissza az iskolába: hogyan állítsuk vissza a rutint?

Az egyik legfontosabb feladat az alvásidő fokozatos visszaállítása. Érdemes már 1–2 héttel az iskola előtt elkezdeni a gyerekeket hozzászoktatni a korábbi lefekvéshez és reggeli ébredéshez. Segíthet, ha a család közösen reggelizik, és kialakít saját rituálékat a nap indításához. A rendszeres közös készülődés játékos formában – például a tanszerek előkészítése vagy egy kis reggeli torna – könnyebbé teszi a szeptemberi átállást.

A tanulásra való motivációt erősíthetjük évkezdő tervekkel és célkitűzésekkel. A gyerekek készíthetnek kívánságlistát az új tanévre, és érdemes beszélgetni arról, miért lehet izgalmas az iskola: új barátok, érdekes tantárgyak, közös élmények várják őket. A dicséret és a pozitív visszajelzés szintén kulcsfontosságú, hiszen a házi feladat és a rendszeres otthoni tanulás így kevésbé tűnik kényszernek.

A digitális eszközök használatát is érdemes szabályozni: lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a képernyőket, hogy a gyerekek könnyebben el tudjanak aludni. Egy jól kialakított tanulósarok, ahol minden kéznél van, segíthet a koncentrációban és a feladatok elvégzésében.

A szeptemberi iskolakezdés így nem sokk, hanem fokozatosan bevezetett, pozitív változás lehet, amelyhez a gyerekek és a szülők egyaránt könnyebben alkalmazkodnak. A megfelelő szervezés, a motiváció, a családi együttműködés és a dicséret mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanévkezdés élmény legyen, ne pedig teher.