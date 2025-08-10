Hírlevél

visszaváltó automata

Nem működik a visszaváltó automata? Itt a gyors megoldás!

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ember cipeli a pet-palackot, majd a gép egyszerűen lefagy. A visszaváltó automata hibáját nem csak az üzletben lehet jelezni. A MOHU is kész megoldással állt elő, hogy senki se maradjon visszaváltás nélkül.
visszaváltó automatapalackMohu

A visszaváltó automata működéséért elsőként az adott üzlet felel. Ha a gép megtelik vagy leáll, az eladóknak kell intézkedniük, de a vásárló közvetlenül is jelezheti a hibát – írja a Beol.hu.

visszaváltó automata, Pilisvörösvár, 2025. március 4.A MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új típusú, tesztelés alatt álló visszaváltó automatája Pilisvörösváron 2025. március 4-én. Italcsomagolások zsákos beöntését kezelő gyorsvisszaváltók lakossági tesztelését kezdte meg a MOHU. A norvég gyártású automaták egyszerre akár száz italos dobozt és palackot is befogadnak, de üvegeket nem váltanak vissza.MTI/Kocsis Zoltán
Ha nem működik a visszaváltó automata, érdemes szólni az eladóknak Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Eladóknak kell szólni a visszaváltó automata hibájáról

A MOHU egyértelműsítette: a REpont automaták felügyelete a személyzet feladata. Ha a visszaváltó automata megtelt vagy üzemen kívül van, az üzletnek kell azonnal lépnie. Az eladóknak kell szólni, ha nem működik a palackvisszaváltó automata. 

Amíg a gép hibásan működik vagy nem elérhető, a bolt köteles biztosítani a kézi visszaváltás lehetőségét.

Előfordulhat, hogy az eladókkal nem sikerül megoldani a helyzetet. Ilyenkor a vásárló közvetlenül is jelezheti a problémát a MOHU felé.

  • telefonon a MOHU központi ügyfélszolgálati számán: +36 1 776- 7777;
  • elektronikusan és személyesen pedig az adott településhez tartozó területi szolgáltatónál.

Ehhez használható a REpont applikáció, amely térképen mutatja a legközelebbi automatát. A rendszer 15 percenként frissül, így szinte valós időben látható, hogy a visszaváltó automata működik-e vagy éppen nem elérhető.

Új szabályokat vezet be a MOHU, a változtatások egy része ősszel lép életbe!

 

