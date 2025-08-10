Nem működik a visszaváltó automata? Itt a gyors megoldás!

A visszaváltó automata működéséért elsőként az adott üzlet felel. Ha a gép megtelik vagy leáll, az eladóknak kell intézkedniük, de a vásárló közvetlenül is jelezheti a hibát – írja a Beol.hu.

Ha nem működik a visszaváltó automata, érdemes szólni az eladóknak Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Eladóknak kell szólni a visszaváltó automata hibájáról

A MOHU egyértelműsítette: a REpont automaták felügyelete a személyzet feladata. Ha a visszaváltó automata megtelt vagy üzemen kívül van, az üzletnek kell azonnal lépnie. Az eladóknak kell szólni, ha nem működik a palackvisszaváltó automata.

Amíg a gép hibásan működik vagy nem elérhető, a bolt köteles biztosítani a kézi visszaváltás lehetőségét.

Előfordulhat, hogy az eladókkal nem sikerül megoldani a helyzetet. Ilyenkor a vásárló közvetlenül is jelezheti a problémát a MOHU felé.

telefonon a MOHU központi ügyfélszolgálati számán: +36 1 776- 7777;

elektronikusan és személyesen pedig az adott településhez tartozó területi szolgáltatónál.

Ehhez használható a REpont applikáció, amely térképen mutatja a legközelebbi automatát. A rendszer 15 percenként frissül, így szinte valós időben látható, hogy a visszaváltó automata működik-e vagy éppen nem elérhető.

