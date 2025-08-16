Hírlevél

Magyar Honvédség

Kiderült, hogyan készül a honvédségi zacskós ivóvíz

A Magyar Honvédség egyik különleges megoldása a zacskós ivóvíz, amely vészhelyzetekben vagy hadműveletek során biztosítja a tiszta víz ellátását. A víz először terepi felderítés után kiválasztott forrásból érkezik, majd több lépcsőben – lábszűrés, ultrafiltráció, dupla fordított ozmózis – tisztítják meg. Ezután visszapótolják az ásványi anyagokat és minimális klórt adnak hozzá.
Magyar Honvédségivóvízvíz

A tataiak többsége valószínűleg már találkozott a honvédségi zacskós vízzel, sokan talán meg is kóstolták.

víz
A honvédség feladatai között a biztonságos ivóvízellátás is fontos szerepet kap
Forrás: MH

Honnan származik ez a víz?

A tatai dandár nyílt napján, vagy bármely olyan rendezvényen, ahol a honvédek is megjelennek jó eséllyel ott van az a sátor, ahol hűs, friss kortyokat kínálnak. 

Nyári kánikulában pedig kevés dolog esik jobban, mint egy tasak frissen csomagolt hideg zacskós víz. De honnan származik ez a víz, ki készíti, és hogyan jut el a kezünkbe? 

Ennek járt utána a Kemma, amikor a Magyar Honvédség egyik víztisztító századánál vendégeskedett.

Kiderült, a honvédség víztisztító rendszerei akár napi 120 ezer liter vizet is képesek előállítani. A víz először terepi felderítés után kiválasztott forrásból érkezik, majd több lépcsőben – lábszűrés, ultrafiltráció, dupla fordított ozmózis – tisztítják meg. Az ital csak laboratóriumi engedély birtokában válik hivatalosan is fogyaszthatóvá. 

A csomagolás sorszámozott, így minden tétel visszakövethető. A zacskós vizet – amely meglepően tiszta és friss – civilek is megkóstolhatják toborzónapokon és honvédségi bemutatókon. Ez a megoldás jól mutatja, milyen komoly logisztikai háttérrel dolgozik a honvédség a biztonságos vízellátásért.

 

Az Origo a minap arról írt, honnan kerül tiszta ivóvíz a budapesti háztartásokba.

 

