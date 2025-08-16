Hírlevél

Árverésen a híres dunaújvárosi víztorony

Dunaújváros egyik legismertebb épülete hamarosan új gazdára találhat. Az 1951-ben épült víztorony nem csupán egy ingatlan, hanem a város történelmének és ipari múltjának meghatározó jelképe. A nyilvános pályázaton bárki megszerezheti, aki új életet adna az ikonikus épületnek.
Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló víztorony hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet. Az 1951-ben épült ikonikus víztorony, amely egykor a város legmagasabb pontjának számított, nyilvános pályázaton keresztül vásárolható meg – írja a Duol

Az eladó víztorony Dunaújváros egyik ikonikus épülete
Fotó: Duol

Az Építők útján magasodó víztorony nem csupán egy épület, hanem a város szimbóluma is. 

Az 1950-es évek ipari fellendülésének jelképét eredetileg vízellátási célokra emelték, tetejéről pedig a Duna és a gyárak látványa tárult a szem elé. 

A kör alaprajzú, 25 méteres víztorony ma már irodai és irattári funkciókat lát el, és három teljesen közművesített ingatlanegységből áll. Az összesen 436 négyzetméter hasznos alapterületű épület együttesen kerül értékesítésre. 

A víztorony kikiáltási ára nettó 122,7 millió forint, a becsült összérték pedig 136,4 millió forint.  

 

