Árverésen a híres dunaújvárosi víztorony

Dunaújváros egyik legismertebb épülete, az Építők útján álló víztorony hamarosan új tulajdonoshoz kerülhet. Az 1951-ben épült ikonikus víztorony, amely egykor a város legmagasabb pontjának számított, nyilvános pályázaton keresztül vásárolható meg – írja a Duol.

Az eladó víztorony Dunaújváros egyik ikonikus épülete

Fotó: Duol

Az Építők útján magasodó víztorony nem csupán egy épület, hanem a város szimbóluma is.

Az 1950-es évek ipari fellendülésének jelképét eredetileg vízellátási célokra emelték, tetejéről pedig a Duna és a gyárak látványa tárult a szem elé.

A kör alaprajzú, 25 méteres víztorony ma már irodai és irattári funkciókat lát el, és három teljesen közművesített ingatlanegységből áll. Az összesen 436 négyzetméter hasznos alapterületű épület együttesen kerül értékesítésre.

A víztorony kikiáltási ára nettó 122,7 millió forint, a becsült összérték pedig 136,4 millió forint.