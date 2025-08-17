Völgyi Zsuzsi szenvedett hatalmas melleitől, ezért döntött az operáció mellett

Völgyi Zsuzsi a Sztárban Sztár All Stars versenyzője nemrég mellkisebbítő műtéten esett át, és most őszintén mesélt az operáció okairól, a fájdalmakról, valamint arról, hány kilóval lettek könnyebbek keblei – írja a Bors.

Völgyi Zsuzsi mellkisebbítő műtéte után sem lehet panasz a dekoltázsára.

Fotó: Bors

A Romantic énekesnője elmondta, hogy nem esztétikai okok vezették a beavatkozáshoz, hanem egészségügyi problémák: mellei hátfájást, zsibbadást és idegi becsípődést okoztak.

A mostani műtét során Völgyi Zsuzsi keblei 2,5 kilóval könnyebbek lettek, és a testében jelentősen csökkentek a fájdalmai, miközben a C kosárméretet meg tudta tartani.

Az énekesnő a gyógyulási folyamat közben is aktív életet él: dolgozik, gondoskodik lányáról, és házfelújítással is foglalkozik, miközben újra szingli.