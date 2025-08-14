Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

vonat

Halálra gázolt a vonat egy embert Gyálnál

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tűzoltók segítenek az utasoknak leszállni a szerelvényről. A vonaton nyolcvanan utaztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatGyálBudapestgázolásKatasztrófavédelem

Vonatgázolás történt a Gyál felől Budapestre tartó vonlon, Gyálnál. A szerelvényen nyolcvanan utaztak, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek biztonságosan leszállni a vonatról - írja a Katasztrófavédelem.

vonat
Embert gázolt a vonat Gyálnál. Illusztráció
Fotó: Pixabay.com

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI kérdésére azt közölte: az elgázolt ember a helyszínen meghalt.

Nem közlekednek a vonatok Pestszentimre és Gyál között

A baleseti helyszínelés miatt Pestszentimre és Gyál között nem közlekedhetnek a vonatok, ezért a délelőtti órákban a lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Az Origo korábban is írt egy hasonló hírről, embert gázolt a vonat kedd éjszaka: ezt lehet tudni az esetről.
 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket a 84E, 89E, 94E és 294E járatokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!